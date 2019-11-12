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Кличко обратился с просьбой к Баканову

Кличко обратился с просьбой к Баканову
12:58 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Кличко просит Баканова проконтролировать объективность расследований относительно столичных чиновников.

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к главе Службы безопасности Украины Ивану Баканову взять под контроль прозрачность и объективность расследований по нарушениям столичных чиновников, сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"У городов не только забирают жизненно важные средства, но и создают иные препятствия в работе местной власти. Например, в последнее время мы слышим громкие заявления о якобы выявленных фактах коррупции и нарушений в Киеве. Но делаются они, к сожалению, голословно и без дальнейшего доказательства правдивости обнародованной информации", - Кличко заявил в начале заседания Киевсовета во вторник.

Он привел один из примеров, когда было возбуждено уголовное дело и распространена некорректная информация в СМИ о якобы хищениях средств при закупке спортивных лодок для столичной ДЮСШ "Регата". А до этого Департамент молодежи и спорта совместно с правоохранительными органами провели расследование по использованию средств.

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"И что? Лодки нашлись, тендерные процедуры проходили в соответствии с законом. Но мы слышим громкие заявления о криминале и так далее. Это только один случай я привел. И раздается сегодня эта "сенсационная" информация от столичного СБУ! Подчеркну: мы всегда помогаем правоохранительным органам. Мы сами постоянно проводим внутренний аудит", - сказал мэр Киева.

Он подчеркнул, что за последние несколько лет городские власти передали правоохранительным органам результаты почти 400 проверок по выявленным нарушениям. А довели до логического завершения - до суда - единицы расследований.

"Я обращаюсь к главе СБУ Украины - взять под контроль прозрачность и объективность расследований. Я слышал, что сейчас некоторые деятели пытаются хоть что-то "нарыть" на Кличко. Не удается, потому что ничего нет. Поэтому взялись за подчиненных и дестабилизацию работы городской власти. Еще раз отмечу: мы готовы предоставлять всю необходимую информацию. Мы сотрудничаем с правоохранительными органами во всех расследованиях. И не для показухи и манипуляций", - заявил Кличко.

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Он отметил, что все коррупционеры должны быть привлечены к ответственности. Но не нужно назначать виновных без доказанных фактов и суда исключительно ради чьих-то интересов и медийных сенсаций.

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Виталий Кличко, СБУ, КГГА, Иван Баканов.
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