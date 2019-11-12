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По примеру Горбатюка: трое уволенных сотрудников УСР ГПУ обратились в суд

По примеру Горбатюка: трое уволенных сотрудников УСР ГПУ обратились в суд
17:50 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Трое уволенных работников управления спецрасследований ГПУ просят суд восстановить их на должностях.

В Окружной административный суд города Киева поступило три иска от уволенных сотрудников Управления специальных расследований Генпрокуратуры, в которых они просят суд восстановить их в должностях.

Как сообщает пресс-служба суда, в частности, в суд обратились заместитель начальника Управления спецрасследований ГПУ Юрий Безщасный, начальник третьего следственного отдела Андрей Демьяненко и его заместитель Роман Крупко.

Отмечается, что истцы также просят суд взыскать с ГПУ заработок за время вынужденного прогула, расходы на правовую помощь и судебный сбор.

"Сейчас решается вопрос об открытии производства по административным делам", - говорится в сообщении.

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Как сообщалось ранее, Сергей Горбатюк также оспаривает в суде свое увольнение с должности начальника Управления специальных расследований Генпрокуратуры и из органов прокуратуры.

В соответствующем иске Горбатюк просит суд признать противоправным и отменить приказ о его увольнении и восстановить его в должности начальника Управления спецрасследований ГПУ или на равнозначной должности в органах прокуратуры, а также взыскать с ГПУ в его пользу средний заработок на все время вынужденного прогула.

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Все по теме:

ГПУ, Сергей Горбатюк, Юрий Безщасный, Андрей Демьяненко, УСР ГПУ, Роман Крупко.
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