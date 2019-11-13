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Организатора "убийства" Бабченко отпустили

Организатора "убийства" Бабченко отпустили
20:34 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Суд отпустил из-за решетки организатора "убийства" Бабченко.

Киевский апелляционный суд освободил от отбывания наказания в тюрьме Бориса Германа, осужденного за организацию "убийства" журналиста Аркадия Бабченко.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киевской области Марьяна Гаёвская.

"Киевский апелляционный суд 13 ноября удовлетворил жалобу осужденного Бориса Германа и освободил его от дальнейшего отбывания наказания в связи с состоянием здоровья", - сказала она.

По словам Гаёвской, прокуратура решит, буде ли обжаловать данное решение суда, после ознакомления с его полным текстом.

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Как сообщалось, в августе 2018 года Голосеевский районный суд принял решение по приговору для Бориса Германа в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Герман пошел на сделку со следствием и полностью признал свою вину.

29 мая правоохранители заявили, что 41-летний российский журналист Аркадий Бабченко смертельно ранен на пороге своего дома в Киеве. По факту убийства журналиста было открыто уголовное производство.

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30 мая выяснилось, что это была спецоперация СБУ и Бабченко жив. Тогда же стало известно, что заказали убийство журналиста российские спецслужбы. Во время проведения спецоперации сотрудники спецслужбы задержали в Киеве организатора убийства Бориса Германа.

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СБУ, Аркадий Бабченко, Борис Герман, Марьяна Гаёвская.
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