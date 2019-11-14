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Суд допросил очередного свидетеля по делу бывших "беркутовцев"

Суд допросил очередного свидетеля по делу бывших "беркутовцев"
15:14 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Представитель прокуратуры упрекнул свидетелей защиты в "избирательной амнезии".

На заседании суда по делу против пятерых экс- "беркутовцев", обвиняемых в массовых расстрелах участников Майдана, допросили еще одного свидетеля-правоохранителя, который не был очевидцем событий 20 февраля 2014 года.

Сегодня Святошинский райсуд Киева допросил очередного свидетеля стороны защиты, экс-"беркутовца", который сейчас работает в правоохранительных органах, Василия Вовка.

Он сообщил, что находился на улице Институтской 18 февраля 2014 года в составе своего подразделения и в 22.30 возле цветочных часов получил огнестрельное ранение. Вовк утверждал, что пуля прилетела со стороны улицы Крещатик, где в то время находились митингующие.

Вместе с тем, отвечая на вопрос прокурора, свидетель заявил, что не видел никаких знаков различия, которые были на униформе правоохранителей из различных подразделений, не видел групп документирования и командиров киевской роты "Беркута".

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Прокурор Игорь Земсков заявил, что скептически относится к показаниям свидетелей защиты, которые избирательно помнят события февраля 2014 года.

"На каждом заседании у каждого работника милиции есть определенная избирательная амнезия: они видят только действия митингующих, а действия правоохранителей не видят", - сказал он.

Также Земсков подчеркнул, что сегодняшний свидетель, как и большинство предыдущих свидетелей, собственно, не были очевидцами событий 20 февраля 2014 года.

Прокурор отметил, что сегодняшний свидетель несколько путался в показаниях относительно своего ранения.

"Он сообщил о своем ранении 18 февраля около 22 часов на Институтской. Он уверяет, что его ранили со стороны протестующих лиц, с баррикады. Однако, на мой уточняющий вопрос, где находилась баррикада по высоте относительно него и о характере ранения, свидетель отметил, что баррикада находилась снизу, а в отношении раневого канала, свидетель сказал, что он был ранен сверху вниз. То есть, есть определенные противоречия в показаниях свидетеля", - отметил прокурор.

Следующее заседание по данному делу должно начаться в 11.30 19 ноября.

Святошинский районный суд Киева рассматривает дело против экс-«беркутовцев» Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского, которых обвиняют в массовых расстрелах людей на Майдане 20 февраля 2014 года.

Этим лицам инкриминируется совершение теракта, превышение служебных полномочий, умышленное убийство, покушение на убийство, препятствование проведению мирных митингов и собраний, похищение и сокрытие оружия после совершения преступления.

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По состоянию на февраль 2018 года следствием было установлено 48 фактов убийств и 80 фактов покушений на убийства людей 20 февраля 2014 года в центре Киева.

16 июля Святошинский райсуд Киев изменил меру пресечения Тамтуре с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

24 октября Тамтуре была изменена мера пресечения с круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета на ночной без ношения электронного браслета. Остальным обвиняемым до 22 декабря продлена мера пресечения в виде содержания под стражей.

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Беркут, Суд, Василий Вовк, Дела Майдана, Суд над Экс-беркутовцами.
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