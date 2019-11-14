Выдал ордена: президент отметил мужество украинских военнослужащих

Президент Владимир Зеленский отметил государственными наградами 60 военнослужащих.
Соответствующий указ №846/2019 опубликован на сайте главы государства.
Как отмечается в документе, защитники отмечены наградами "за личное мужество и самоотверженность, проявленные во время боевых действий и при исполнении служебного долга".
Президент наградил военнослужащих орденами Богдана Хмельницкого и "За мужність" и медалями "За військову службу Україні» иа "Захиснику Вітчизни".
Всего награды получили 60 военнослужащих, из них четверо - посмертно.