Выдал ордена: президент отметил мужество украинских военнослужащих

Новости Украины:Владимир Зеленский отметил 60 военных орденами и медалями.

Президент Владимир Зеленский отметил государственными наградами 60 военнослужащих.

Соответствующий указ №846/2019 опубликован на сайте главы государства.

Как отмечается в документе, защитники отмечены наградами "за личное мужество и самоотверженность, проявленные во время боевых действий и при исполнении служебного долга".

Президент наградил военнослужащих орденами Богдана Хмельницкого и "За мужність" и медалями "За військову службу Україні» иа "Захиснику Вітчизни".

Всего награды получили 60 военнослужащих, из них четверо - посмертно.