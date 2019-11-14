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США призвали Россию отдать Украине корабли захваченные в ноябре 2018 года

США призвали Россию отдать Украине корабли захваченные в ноябре 2018 года
16:21 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Американская сторона напомнила РФ о решении морского трибунала ООН, согласно которому Москва должна была освободить украинских моряков и вернуть корабли.

Соединенные Штаты Америки призывают Россию немедленно вернуть Украине захваченные в ноябре 2018 года три корабля "Бердянськ", "Нікополь" и "Яни Капу".

Как сообщается на сайте Посольства США в Украине, об этом шла речь в выступлении военного атташе США в Украине Куинна Воффорда на Международной конференции по морской безопасности.

Он напомнил, что 25 мая Международный трибунал по морскому праву приказал России немедленно вернуть в Украину 24 военнопленных моряков и три корабля, но россияне этого не сделали.

"Однако благодаря настойчивой дипломатии президента Зеленского и его команды Украина и Российская Федерация смогли договориться об обмене пленными, что позволило морякам вернуться на родину. Это было в сентябре. Однако до сих пор Российская Федерация не вернула Украине три корабля, которые она захватила - "Бердянськ", "Нікополь" и "Яни Капу". Мы призываем Россию немедленно вернуть эти корабли Украине", - подчеркнул Воффорд.

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По его словам, "это было не только нападение на Украину и ее суверенитет, но и вопиющая атака на безопасность всего международного морского сообщества, всех нас".

В то же время Воффорд заявил, что США остаются непоколебимыми в поддержке Украины в условиях российской агрессии.

Также военный атташе напомнил, что США не признают и не будут признавать российскую аннексию Крыма.

"Наши санкции, связанные с Крымом, останутся в силе, пока Россия не вернет Украине контроль над Крымским полуостровом. Наши санкции, связанные с Минском, остаются в силе, пока Россия полностью не выполнит Минские соглашения и не уйдет из Донбасса. Не может быть возврата к бизнесу, как обычно, с Россией, пока эти критические проблемы не будут решены. Безопасность везде, включая в открытом море, является общим делом. Поэтому безопасность на Черном море - это ответственность всех миролюбивых стран", - подчеркнул Воффорд.

Справка УНИАН. Утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксира "Яни Капу" и катерам "Бердянськ" и "Нікополь", которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после чего их перевезли в московские СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина". 26 января раненых украинских моряков перевели из "Матросской тишины" в "Лефортово".

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7 сентября между Украиной и Россией состоялся обмен удерживаемыми лицами, в рамках которого в Украину вернулись 35 граждан, в том числе 24 военнопленных моряка.

В начале октября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Россия вернет украинские военные корабли, захваченные возле Керченского пролива в ноябре 2018 года.

12 ноября заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что представители Украины и России ведут переговоры по определению места, где можно будет забрать захваченные в ноябре 2018 года три украинских корабля "Бердянськ", "Никополь" и "Яни Капу".

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США, Россия, Никополь, Бердянск, Украинские катера, Яни Капу.
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