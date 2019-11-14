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Военная помощь для Украины: Пристайко опроверг информацию о давлении со стороны США

Военная помощь для Украины: Пристайко опроверг информацию о давлении со стороны США
13:27 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Глава МИД Украины подтвердил, что имел несколько разговоров с Гордоном Сондлендом.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявляет, что американские чиновники никогда не говорили ему о связи между задержкой с предоставлением Украине военную помощь и необходимостью проводить какие-либо расследования.

Об этом Пристайко сказал в комментарии журналистам.

По его словам, украинская сторона привыкла к тому, что ежегодно перед завершением финансового года в США военная помощь для Украины пересматривается.

"Поэтому мы не считали это очень болезненным решением, мы только ждали до того момента, когда это будет решено", - добавил Пристайко.

Министр отметил, что вопрос относительно промедления с оказанием помощи обсуждался с сенаторами и членами Палаты представителей США, которые посещали Украину.

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"Они нам говорили много раз, что это нормальный процесс. Состоится просмотр, и, вероятно, все деньги будут возвращены нам, что и произошло", - сказал Пристайко.

При этом, как отметил министр, посол США в Евросоюзе Гордон Сондленд не говорил ему о том, что были поставлены условия для получения Украиной военной помощи.

"Сондленд не говорил нам, точно не говорил мне, что существует связь между помощью и расследованиями. Вы должны его спросить, что именно он вспоминал. И не помню ни одной такой беседы, по крайней мере, со мной как министром иностранных дел. Если он должен был с кем-то другим говорить, но это были не мы, не официальное правительство", - заявил Пристайко.

При этом глава МИД подтвердил, что имел несколько разговоров с Сондлендом, но, по словам Пристайко, ему никогда не сообщали о каких-либо условия для получения американской помощи.

"Я никогда не видел непосредственной связи между какими-либо расследованиями и военной помощью. Да, расследование были упомянуты, и они были упомянуты во время телефонного разговора (между президентами США и Украины 25 июля - УНИАН), но не было немедленной прямой "связи между этими двумя событиями", - сказал Пристайко.

Как сообщал УНИАН, 13 ноября во время открытых общественных слушаний на заседании Постоянного спецкомитета по разведке Палаты представителей США в контексте расследования в рамках процедуры импичмента Трампа временный поверенный США в Украине Уильям Тейлор отметил, что, что касается Украины, интерес Трампа, в первую очередь, состоял в расследованиях в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, который имел отношение к компании Burisma.

В частности, Тейлор сообщил о встрече посла США в Евросоюзе Сондленда с помощником президента Андреем Ермаком, а также о телефонном разговоре Сондленда с Трампом.

"Посол Сондленд позвонил президенту Трампу и рассказал ему о своих встречах в Киеве. Мой сотрудник смог услышать президента Трампа по телефону, который спрашивал посла Сондленда о расследовании. Посол Сондленд сказал президенту Трампу, что украинцы готовы двигаться дальше", - отметил Тейлор.

Временный поверенный отметил, что разговор Сондленда и Трампа состоялся на следующий день после телефонного разговора Трампа с Зеленским.

В США разгорелся скандал между Белым домом и Конгрессом после появления в СМИ сообщений, что представитель разведки США в рамках программы защиты обличителей нарушений предоставил записку генеральному инспектору, где сказано, что Трамп "пообещал" что-то лидеру иностранного государства, руководствуясь собственными политическими интересами.

В Пентагоне отказываются расследовать задержку военной помощи Украине - СМИ

В СМИ предполагали, что во время разговора с президентом Украины Зеленским, который состоялась 25 июля, Трамп мог настаивать на расследовании в Украине действий влиятельного политика от Демократической партии, бывшего вице-президента Байдена.

Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси 24 сентября объявила, что Конгресс инициирует процедуру импичмента Трампа.

25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского. В стенограмме говорилось, что Трамп просил Зеленского изучить дело в отношении сына Байдена.

30 сентября Зеленский заявил, что Украина не проводит расследований "по команде" других стран.

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США, Джо Байден, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Вадим Пристайко, Военная помощь, Хантер Байден.
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