В правительстве рассказали, сколько денег выделят молодым учителям

Новости Украины:В госбюджете на следующий год, правительство заложило поддержку молодых учителей в размере 21 тысячи гривень.

Принятым законом о государственном бюджете на 2020 год предусмотрена денежная поддержка для каждого молодого учителя в размере 21 тыс. грн.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

"В следующем году будут увеличены суммы в бюджете на создание программы "Способная школа для лучших результатов", на мотивацию и поддержку молодых учителей (установлена ежегодная денежная поддержка для каждого молодого учителя (21 тыс. грн), продолжение реформы "Новая украинская школа", дальнейшее развитие учебно-практических центров профтехобразования, сохранение субвенции для обеспечения образования детей с особыми образовательными потребностями", - говорится в сообщении.

Сегодня, 14 ноября, Верховная Рада приняла закон "О государственном бюджете Украины на 2020 год".

Доходы госбюджета на 2020 год предусмотрены в сумме 1 093,7 млрд грн, в том числе доходы общего фонда – 974,7 млрд 000 000 грн и доходы специального фонда - 119 млрд грн. Расходы – в сумме 1 180,1 млрд грн, в том числе расходы общего фонда - 1 052,2 млрд грн и расходы специального фонда – 127,9 млрд грн.