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Урегулирование ситуации на Донбассе: озвучена позиция Ахметова

Урегулирование ситуации на Донбассе: озвучена позиция Ахметова
23:08 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Ринат Ахметов уверен, что путь к миру на Донбассе надо искать путем переговоров.

Украинский бизнесмен Ринат Ахметов считает, что путь к миру на Донбассе надо искать путем переговоров, сообщила пресс-секретарь Ахметова Анна Терехова.

Таким образом, она ответила на вопрос о публикации, Объединенной следственной группой (ОСГ) по расследованию причин катастрофы рейса МН17 в четверг расшифровки телефонных переговоров помощника президента РФ Владислава Суркова и Александра Бородая, который в 2014 году возглавлял так называемую "ДНР".

В ходе разговора датированным июлем 2014 года, Сурков, упоминает о встрече с "Ринатом", и отмечает, что тот отказался участвовать в переговорах по Донбассу на стороне ДНР.

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"Мы не комментируем телефонные разговоры третьих лиц. Однако хотим подчеркнуть, что у господина Ахметова были тысячи - публичных и не публичных - встреч с политиками, бизнесменами и общественными деятелями, и на каждой такой встрече он неизменно призывал к решению конфликта за столом переговоров. Более того, он продолжает это делать и сейчас, потому что Донецк, Донбасс в его сердце навсегда, и счастливым он его видит только в составе единой Украины. Господин Ахметов уверен - главное, чтобы все пришли к миру, а мир нужно искать за столом переговоров" – подытожила пресс-секретарь Ахметова.

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Донбасс, Ринат Ахметов, МН17, ОРДЛО.
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