Рябошапка дал неоптимистичный прогноз по делу Гонгадзе

Новости Украины:Рябошапка говорит, что завершение расследования убийства Гонгадзе маловероятно.

Завершение расследования в деле об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе маловероятно, считает генпрокурор Руслан Рябошапка. Такое мнение глава ГПУ высказал в интервью "Настоящее время".

По его словам, найти заказчиков убийства и достичь процессуального результата через 20 лет после совершения преступления очень трудно.

"Преступление расследуется 20 лет различными прокурорами, заместителями прокуроров. Многое было потеряно, многое было сделано так, чтобы потом ничего нельзя доказать. Конечно, мы будем стараться финализировать расследование относительно заказчиков. Но, честно говоря, это будет невероятно сложно. Маловероятно. Расследование дела о заказчиках продолжается", - заявил генпрокурор.

Рябошапка говорит, что общество хочет знать ответ на этот вопрос, кто был заказчиком этого преступления. Впрочем, что прокуратура не может продвинуться дальше, чем остановилось следствие.

"Иногда нужно говорить обществу, что здесь, к сожалению, мы не сможем продвинуться дальше, чем остановилось следствие. Ну или мы можем расследовать еще 20 лет. И кормить общество обещаниями", - добавил он.

Георгий Гонгадзе исчез 16 сентября 2000 года. Того же года в ноябре в лесу Киевской области обнаружили тело без головы, которое, по выводам экспертов, мог принадлежать Гонгадзе. В милиции и прокуратуре отработали несколько версий – от торгово-криминальной до политической.

Именно на последний указал майор государственной охраны Николай Мельниченко, когда обнародовал диктофонные записи из кабинета Леонида Кучмы, на которых голос, похожий на голос тогдашнего президента, говорил со спецслужбовцями о "устранение" неудобного журналиста.

Наконец, за убийство осудили милицейского генерала Алексея Пукача. А вот имена заказчиков преступления еще не объявлены судом. Гонгадзе похоронили 22 марта 2016 года в Киеве.