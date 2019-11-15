У кого сегодня день ангела: значение имени и лучшие поздравления

По сведениям лингвиста В.А.Новикова именем Константин преимущественно называли мальчиков в городах, нежели в сёлах.
Также до пересмотра православных святцев в 19 веке в православном календаре упоминались мужское имя Константей и женское имя Констанция. На данный момент оба этих имени отсутствуют в православных святцах. Парное женское имя – Констанция – встречается в употреблении у католиков, а женское имя Константина можно встретить у болгар, сербов, чехов, греков и жителей Нидерландов.
Самыми яркими качествами, которыми его наградила природа, являются стойкость, терпение, уравновешенность и способность на решительный поступок. Ему немного не хватает честолюбия и твердости, без которых ему будет трудно достичь большого успеха. Константин – добросовестный и порядочный работник. Если и допустит промахи в работе, то не станет их маскировать или переносить вину на других. В общении с подчиненными не склонен командовать, он больше воспринимает коллег как друзей, нежели как подвластных ему работников.
У Константина хорошо развито чувство прекрасного. Работу предпочитает искать такую, где эта его потребность будет хоть в малейшей мере удовлетворена. Свою любовь Косте искать нелегко, так как он быстро может воспылать чувствами к женщине, но также быстро и охладеть к ней. Предпочитает общество детей постарше, чем совсем малышей, но способен терпеливо объяснять им все, что потребуется.
Поздравления
Костя, с именинами тебя!
Наш сынок любимый.
Поздравляем мы любя,
И желаем сильно:
Чтобы был здоров и бодр,
Был любимым и любил,
Преодолевал невзгоды,
Ангел чтоб тебя хранил!
Константин — ты "стойкий", "постоянный",
Твое имя это подтверждает.
Ты — надежный, лучший среди равных,
Счастья, Костя, я тебе желаю!
У тебя День Ангела — прекрасный,
Искренний, душевный, теплый праздник.
Пусть он будет радостным и классным!
Пусть сюрпризов будет больше разных!
Я милому желаю Косте
На праздник светлый именин,
Чтоб счастье хаживало в гости,
И был ты ангелом храним.
Пусть сбудутся мечты, желанья,
Успех поднимет в небеса.
Исчезнут разочарованья,
И заискрится смех в глазах.
С Днем ангела, Костя, тебя!
С праздником хорошим поздравляю,
Ведь про именины забывать нельзя,
Я же от себя тебе желаю:
Чистого неба и солнечных дней,
Добрых, отзывчивых, верных друзей,
В доме — достатка, уюта всегда,
Пусть в двери его не стучится беда.
Здоровья, успеха, улыбки в глазах,
Веры, надежды, удачи в делах,
В семье — пониманья, тепла и любви.
Пусть юности пламя не гаснет в крови!
Костя, помни об одном —
Счастлив тот, чей светлый дом,
Угощением встречает,
В праздник гостя ожидает.
Не печалься. Не грусти.
Ты обиды все прости,
Знай — сегодня повезет,
Ведь тебя лишь счастье ждет!
Хочу тебе я пожелать
Преград совсем не испытать,
Везенья много — от души,
Ты, Костя, счастлив быть спеши!
Ты знай — мечты не за горами,
Чтоб не остались лишь мечтами,
Ты их стремись осуществлять
И поскорее исполнять.
Константин, поздравляю Вас с праздником!
Чтоб любимы Вы были и счастливы,
Пропадет навсегда пусть отчаяние,
И чтоб грусть никогда не встречали Вы!
Пусть исполнятся Ваши мечтания,
Чтоб желанными были свидания!
Пусть успех и удача в содружестве
Помогают, когда это нужно Вам!
Сегодня в день твоих именин
Я поздравить спешу тебя!
Поздравляю, мой брат Константин!
И желаю любви и добра!
Что бы силы никогда не сходили,
Что бы все и хотелось, моглось!
Что бы девушки очень любили!
И — чтоб сердце и разум не врозь!
Я сегодня Константину
Пожелаю от души,
Чтобы эти именины
Были очень хороши.
Чтобы нанесли визиты
И удача, и успех,
Чтобы жил с душой открытой,
Всем дарил счастливый смех!
Тебе желаю, Константин,
Чтоб не были никогда один,
Чтоб были близкие друзья,
А рядом с ними буду я.
Друзья всегда тебе помогут,
Ведь очень их важна подмога.
А ты веселым будь всегда,
Не забывай нас никогда!