У кого сегодня день ангела: значение имени и лучшие поздравления

Новости Украины:Имя Константин в переводе с латинского означает "стойкий", "постоянный".

По сведениям лингвиста В.А.Новикова именем Константин преимущественно называли мальчиков в городах, нежели в сёлах.

Также до пересмотра православных святцев в 19 веке в православном календаре упоминались мужское имя Константей и женское имя Констанция. На данный момент оба этих имени отсутствуют в православных святцах. Парное женское имя – Констанция – встречается в употреблении у католиков, а женское имя Константина можно встретить у болгар, сербов, чехов, греков и жителей Нидерландов.

Самыми яркими качествами, которыми его наградила природа, являются стойкость, терпение, уравновешенность и способность на решительный поступок. Ему немного не хватает честолюбия и твердости, без которых ему будет трудно достичь большого успеха. Константин – добросовестный и порядочный работник. Если и допустит промахи в работе, то не станет их маскировать или переносить вину на других. В общении с подчиненными не склонен командовать, он больше воспринимает коллег как друзей, нежели как подвластных ему работников.

У Константина хорошо развито чувство прекрасного. Работу предпочитает искать такую, где эта его потребность будет хоть в малейшей мере удовлетворена. Свою любовь Косте искать нелегко, так как он быстро может воспылать чувствами к женщине, но также быстро и охладеть к ней. Предпочитает общество детей постарше, чем совсем малышей, но способен терпеливо объяснять им все, что потребуется.

Поздравления

Костя, с именинами тебя!

Наш сынок любимый.

Поздравляем мы любя,

И желаем сильно:

Чтобы был здоров и бодр,

Был любимым и любил,

Преодолевал невзгоды,

Ангел чтоб тебя хранил!

Константин — ты "стойкий", "постоянный",

Твое имя это подтверждает.

Ты — надежный, лучший среди равных,

Счастья, Костя, я тебе желаю!

У тебя День Ангела — прекрасный,

Искренний, душевный, теплый праздник.

Пусть он будет радостным и классным!

Пусть сюрпризов будет больше разных!

Я милому желаю Косте

На праздник светлый именин,

Чтоб счастье хаживало в гости,

И был ты ангелом храним.

Пусть сбудутся мечты, желанья,

Успех поднимет в небеса.

Исчезнут разочарованья,

И заискрится смех в глазах.

С Днем ангела, Костя, тебя!

С праздником хорошим поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя,

Я же от себя тебе желаю:

Чистого неба и солнечных дней,

Добрых, отзывчивых, верных друзей,

В доме — достатка, уюта всегда,

Пусть в двери его не стучится беда.

Здоровья, успеха, улыбки в глазах,

Веры, надежды, удачи в делах,

В семье — пониманья, тепла и любви.

Пусть юности пламя не гаснет в крови!

Костя, помни об одном —

Счастлив тот, чей светлый дом,

Угощением встречает,

В праздник гостя ожидает.

Не печалься. Не грусти.

Ты обиды все прости,

Знай — сегодня повезет,

Ведь тебя лишь счастье ждет!

Хочу тебе я пожелать

Преград совсем не испытать,

Везенья много — от души,

Ты, Костя, счастлив быть спеши!

Ты знай — мечты не за горами,

Чтоб не остались лишь мечтами,

Ты их стремись осуществлять

И поскорее исполнять.

Константин, поздравляю Вас с праздником!

Чтоб любимы Вы были и счастливы,

Пропадет навсегда пусть отчаяние,

И чтоб грусть никогда не встречали Вы!

Пусть исполнятся Ваши мечтания,

Чтоб желанными были свидания!

Пусть успех и удача в содружестве

Помогают, когда это нужно Вам!

Сегодня в день твоих именин

Я поздравить спешу тебя!

Поздравляю, мой брат Константин!

И желаю любви и добра!

Что бы силы никогда не сходили,

Что бы все и хотелось, моглось!

Что бы девушки очень любили!

И — чтоб сердце и разум не врозь!

Я сегодня Константину

Пожелаю от души,

Чтобы эти именины

Были очень хороши.

Чтобы нанесли визиты

И удача, и успех,

Чтобы жил с душой открытой,

Всем дарил счастливый смех!

Тебе желаю, Константин,

Чтоб не были никогда один,

Чтоб были близкие друзья,

А рядом с ними буду я.

Друзья всегда тебе помогут,

Ведь очень их важна подмога.

А ты веселым будь всегда,

Не забывай нас никогда!