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Заявление Белого дома об разговоре Трампа и Зеленского содержало неправду

Заявление Белого дома об разговоре Трампа и Зеленского содержало неправду
00:21 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Украины:В распространенном сообщении Белого дома об разговоре президентов Украины и США была неправда.

После обнародования стенограммы телефонного разговора президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа, который состоялся 21 апреля, стало очевидно, что апрельское сообщение Белого дома об этом разговоре содержало неправду.

Об этом говорится в статье "Европейской правды".

После общения Зеленского и Трампа 21 апреля пресс-служба Белого дома распространила сообщение, в котором говорилось о том, что Трамп обсуждал с Зеленским борьбу с коррупцией и поддержку целостности Украины.

"Президент Трамп подчеркнул непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", - говорилось в апрельском сообщении Белого дома.

Трамп пообещал сегодня обнародовать стенограмму еще одного разговора с Зеленским

Это сообщение тогда цитировали СМИ, его полный текст до сих пор доступен в автоматических агрегаторах сообщений пресс-службы. Впрочем, в обнародованной в пятницу стенограмме нет никаких упоминаний об этих вопросах.

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Украина, США, Белый дом, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Стенограма.
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