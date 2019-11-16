Бекирову хотят сделать очередную операцию

Освобожденному из российского заключения крымскотатарскому активисту Эдему Бекирову планируют сделать еще одну операцию, сейчас он находится в больнице.
Об этом корреспонденту Укринформа рассказала жена активиста Гульнара Бекирова.
«Продолжается его лечение в Институте ортопедии и травматологии в Киеве. Три недели сейчас его «прокапают». 25 ноября планируется в «Феофании» еще одна операция стентирования сосудов ног», - сказала Бекирова.
По ее словам, семья ожидает, что он вернется на Херсонщину в начале декабря.
Гульнара Бекирова рассказала, что в больнице ее мужа посещают и киевляне, и жители других регионов, а также крымчане, в том числе родственники политзаключенных. «Это очень трогательно, эмоционально», - подчеркнула она.
Напоминаем, 7 сентября в Украину вернулись 11 незаконно осужденных в РФ граждан Украины и 24 моряка, которых Россия захватила в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.
57-летний Эдем Бекиров был задержан 12 декабря 2018 года на въезде в Крым. Его обвинили в том, будто он хранил взрывчатые вещества и боеприпасы.
13 декабря Бекирова арестовали на два месяца, затем эту меру пресечения неоднократно продлевали, несмотря на то, что он - инвалид I группы (ампутирована нога), болен сахарным диабетом, а также перенес инфаркт и операцию на сердце.
После возвращения из плена Эдему Бекирову уже делали операцию стентирования сосудов ног.