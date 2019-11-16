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В Украине отмечается День работников радио, телевидения и связи

В Украине отмечается День работников радио, телевидения и связи
10:12 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости Украины:Ежегодно День работников телевидения радио и связи отмечают 16 ноября.

Сегодня в Украине отмечается День работников радио, телевидения и связи.

Праздник установлен "...в поддержку инициативы работников радио, телевидения и отраслей связи Украины..." согласно Указу Президента "О Дне работников радио, телевидения и связи" от 11 ноября 1994 года.

История праздника началась 16 ноября 1924 года, когда в Харькове в эфир вышла первая в Украине радиопрограмма. С тех пор журналисты и работники сферы радио отмечали этот день как профессиональный праздник. Ныне же к ним присоединились телевизионщики, представители интернет-СМИ.

Знаменательные события в истории: 16 ноября 2019 года

Этот день отмечают и специалисты связи, обеспечивающие работу телефонных сетей и сетей Интернет-связи.

Напомним, с профессиональным праздником работников телевидения, радио и связи поздравил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

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Праздник, 16 ноября, Какой сегодня праздник, День работников радио телевидения и связи.
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