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Дело Дронова-Зайцевой будет рассматривать Верховный суд

Дело Дронова-Зайцевой будет рассматривать Верховный суд
17:58 Сегодня Телеграф УНН Фото: Facebook

Новости Украины:Новый адвокат Геннадия Дронова подал кассационную жалобу относительно приговора.

В Харькове адвокат водителя Геннадия Дронова, осужденного за смертельную аварию на улице Сумской, подал кассационную жалобу на приговор. Об этом сообщил уже бывший адвокат Дронова Сергей Перепелица.

"Да, будет (рассматривать Верховный суд - ред.). Подана кассационная жалоба на этой неделе", - сообщил Перепелица.

Однако интересы Дронова будет защищать уже другой адвокат. Сейчас имя нового защитника неизвестно.

О причинах завершения сотрудничества Перепелица ответил: "Это наши личные ... так скажем ... по соглашению сторон".

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Резонансное ДТП произошло 18 октября 2017 года в центре Харькова. Тогда внедорожники под управлением Елены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова. После столкновения Lexus Зайцевой выбросило на пешеходов, в результате чего погибли шесть человек.

Суд признал Зайцеву и Дронова виновными в совершении смертельного ДТП и назначил наказание обоим в виде 10 лет лишения свободы.

Как сообщалось ранее, захваченные Россией в ноябре 2018 года артиллерийские катера ВМС ВСУ "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", вернут Украине сегодня ночью.

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Киев, ДТП, Харьков, Верховный суд, Геннадий Дронов.
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