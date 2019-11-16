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Флешмоб #FreeAseyev поддержали в Италии

Флешмоб #FreeAseyev поддержали в Италии
20:03 Сегодня Телеграф УНН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Италия поддержала флешмоб #FreeAseyev.

По всему миру прошел флешмоб #FreeAseyev. Председатель Христианского общества украинцев в Италии Олесь Городецкий поддержал акцию в знак солидарности с писателем и журналистом Станиславом Асеевым. Городецкий сделал соответствующую публикацию в Facebook, передает УНН.

"Присоединяюсь из Рима к онлайн-флешмобу в поддержку журналиста Станислава Асеева, которого уже два года удерживают в плену в Донецке", - написал Городецкий.

Напомним, 15 ноября состоялась правозащитная художественная акция "#FreeAseyev. День солидарности со Станиславом Асеевым".

Организаторы акции отмечают, что день для акции было выбрано не случайно, поскольку именно 15 ноября с конца 1980-х годов по инициативе Международного ПЕН во всем мире отмечают День заключенного писателя или День пустых стульев (Empty Chair Day).

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"Пустые стулья на правозащитных акциях этого дня символизируют авторов, которые не могут быть с нами из-за заключения, преследования или исчезновения. Такие события призваны привлечь внимание к делам заключенных писателей и журналистов, а также призвать их коллег и представителей местной и международной власти использовать каждую возможность для их освобождения", - пишут организаторы в Facebook.

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В этом году организаторы Дня пустых стульев в Украине решили посвятить это событие писателю, члену Украинского ПЕН Станиславу Асееву. Лишь за несколько часов до акции присоединилась Германия, Люксембург, Польша, Чехия, Литва, Латвия, США и Украина.

Напомним, летом 2017 года донецкий журналист Станислав Асеев исчез. Позже стало известно, что Асеев находится у боевиков.

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Италия, Политзаключенные, Олесь Городецкий, ОРДЛО, Станислав Асеев.
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