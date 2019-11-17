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У кого сегодня день ангела: значение имени и лучшие поздравления

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У кого сегодня день ангела: значение имени и лучшие поздравления
08:32 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Имя Еремей имеет древнееврейское происхождение, которое переводится как "возвышенный Богом".

Имя нередко смешивается со сходным по звучанию Иеремия, однако между ними ничего общего нет. В святцах значилось и просто как Ермий, т.е. Гермес.

С самого раннего возраста начинает проявляться влияние значения имени на человека. Маленький Еремей растет примерным мальчиком, который во всем слушается своих родителей и старается их не расстраивать. Он никогда никого не обижает, легко находит общий язык со сверстниками, любит всем помогать. Еремею нравится быть в центре внимания, поэтому, он постоянно ищет возможности выделиться из толпы. Главная страсть маленького Еремея - это учеба. Ему нравится изучать окружающий мир, школьные занятия приносят ему неподдельное удовольствие.

Ум Еремея очень остер и целенаправлен. Он идет по жизни прямым путем, не останавливаясь перед потерями, исключая компромиссы и обходные пути. Но такая неуступчивость не приносит ему выгод - будь он дипломатичнее, добился бы в жизни большего. Очень многие поступки Еремея, на первый взгляд вполне благородные, диктуются расчетом и эгоизмом. Еремей склонен к коммерции; очень падок на лесть.

Поздравления

Не берут тоска и дрема

Так пожить - поди сумей...

С именинами, Ерема!

Славим в тосте, Еремей!

- Богом жизнь твоя хранима:

Не пойдешь, дружок, на дно.

Это сказочное имя

Неспроста дано!

Пусть бородка станет сива,

Будут дом, машина, мех

Да жена - умна, красива,

И в делах большой успех!!!

Красивые поздравления с днем рождения 17 ноября в стихах и открытках

Еремей, поздравляю от души!

Твой день ангела, как солнце, пусть сияет.

Принимать ты поздравления спеши,

Пусть от счастья твое сердце сладко тает.

 

Пусть твой Ангел сохранит тебя от бед,

Пусть всегда он будет рядышком с тобою.

Я желаю тебе долгих, ярких лет,

Пусть бегут они веселой чередою!

Дорогой Еремей!

Твоя целеустремленность увлекает за собой. Ты заражаешь окружающих своим энтузиазмом. Не боишься строить смелые планы и воплощать их в жизнь. Мы восхищаемся тобой и желаем, чтобы ты всегда был таким же энергичным и деятельным. С именинами тебя, Еремей!

Еремей, пусть удача будет

с тобою весёлой и щедрой,

милыми, светлыми люди

на пути, а судьба - с доброй верой!

Пусть жизни вкус, Еремей, с каждым днем будет слаще

А счастье пусть всюду находит,

Друзья навещают чаще

А любовь никогда не проходит!

Пусть будет в твоей жизни, Еремей, мотив,

И жизненной энергии прилив.

Иди вперед и не бойся трудностей

С опытом наберешься только мудрости!

С именинами тебя, Еремей

Ты силы свои не жалей.

Иди навстречу мечте

Желаю денежных дождей!

Пусть на свете тебя не будет счастливей,

И всегда твои глаза сияют, Еремей.

Все радости жизни тебе откроются,

И сердце и душа твои успокоются!

Держать себя в руках всегда умей,

Будь силен и крепок духом, Еремей.

Ты вырос настоящим мужественным Мужчиной,

Желаю, чтоб жизнь твоя была счастливой!

День студента 2019: красивые поздравления в стихах и открытках

Преодолеть все невзгоды сумей,

Ты сильный, ты можешь, наш Еремей!

Пусть тепло родных сил придает,

А душа радоваться не устает!

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