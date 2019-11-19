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Идут морозы: В Украине существенно похолодает

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Идут морозы: В Украине существенно похолодает
08:23 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:В Украине в ближайшие дни будет прохладно, местами возможен туман

В ближайшие сутки, 19 ноября, кардинальных изменений синоптической ситуации на территории Украины не ожидается, погоду без существенных осадков будет определять поле повышенного атмосферного давления.

Как сообщает Укргидрометцентр, в Украине будет без существенных осадков, лишь ночью и утром в большинстве областей туман.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, в восточных областях 1-5° мороза; днем 4-9° тепла; в западных, Одесской областях и в Крыму ночью 3-8°, днем 10-15°. В Киеве - без существенных осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 6-8°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 19 ноября самая высокая температура днем была 14,4° в 1926 году, самая низкая ночью -17,6° в 1902 году.

Прогноз погоды на 19 ноября, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на вторник, 19 ноября, в городах Украины:

  • Ужгород – +12... +14
  • Львов – +12... +14
  • Ивано-Франковск – +12... +14
  • Тернополь – +11... +13
  • Черновцы – +12... +14
  • Хмельницкий – +10... +12
  • Луцк – +10... +12
  • Ровно – +10... +12
  • Житомир – +8... +10
  • Винница – +7... +9
  • Одесса – +10... +12
  • Николаев – +9... +11
  • Херсон – +7... +9
  • Симферополь – +12... +14
  • Кропивницкий – +6... +8
  • Черкассы – +6... +8
  • Чернигов – +6... +8
  • Сумы – +6... +8
  • Полтава – +5... +7
  • Днепр – +5... +7
  • Запорожье – +6... +8
  • Донецк – +5... +7
  • Луганск – +5... +7
  • Харьков – +5... +7
  • Киев – +6... +8

В среду, 20 ноября, также будет без осадков, лишь ночью в северных и Винницкой областях местами небольшой дождь.

Ветер восточный и юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 3-8°; в западных, Одесской областях и в Крыму ночью 3-8°, днем 7-13°, на Закарпатье до 16°.

В Киеве - ночью местами небольшой дождь, днем без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-4° тепла, днем 5-7°.

Прогноз погоды на 20 ноября, фото: meteo.gov.ua

21 ноября в западных областях небольшой дождь, на остальной территории без осадков; в западных областях и на юге Одесской области ночью 1-6° тепла, днем 4-9°, на Закарпатье до 13°; на остальной территории температура ночью от 3° мороза до 2° тепла (в восточных областях и на севере Левобережья ночью 4-9° мороза).

Ветер восточный и юго-восточный, 7-12 м/с, днем на западе и юге страны местами порывы 15-20 м/с.

В столичном регионе без осадков; температура в течение суток от 3° мороза до 2° тепла. Ветер восточный и юго-восточный, 7-12 м/с.

Прогноз погоды на 21 ноября, фото: meteo.gov.ua

Синоптики на 22- 23 ноября осадки не прогнозируют, лишь ночью 22 ноября в западных областях и в Одесской области местами небольшой мокрый снег и дождь. Температура ночью 2-8° мороза, в восточных областях и на севере Левобережья до 11°, днем от 3° мороза до 3° тепла; в западных областях и в Одесской области ночью от 4° мороза до 2° тепла, днем 2-7° тепла; на Закарпатье ночью 1-6° тепла, днем 7-12°.

На Киевщине 22- 23 ноября осадки не ожидается. Температура ночью 3-8° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

Прогноз погоды на 22 ноября, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 23 ноября, фото: meteo.gov.ua

В Украину идет похолодание: синоптик предупредила о морозах

Напомним, синоптики рассказали, какой будет зима 2019-2020 года. Народный синоптик Леонид Горбань представил уточняющий прогноз погоды, и сообщил, что до конца текущего месяца сохранится плюсовая температура, исключением станет период с 17 по 23 число.

Ну а настоящую зиму следует ожидать с 12 декабря.

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Погода, Укргидрометцентр, Мороз, Заморозки, Октябрь, Ноябрь, Туман, Прогноз погоды, Погода 19 ноября.
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