В Украине обязали перевозить детей в автокреслах: когда начнут штрафовать

Новости Украины:Официально опубликован закон о штрафах за перевозку детей без автокресел.

Закон о штрафах за перевозку детей с нарушениями, в том числе без автокресел, № 224-IX опубликовали в официальном парламентском издании "Голос Украины".

Закон вносит в Админкодекс норму о штрафе в 510 грн за нарушение правил перевозки детей и в 850 грн - за повторное нарушение в течение года.

Авторы закона обращали внимание, что в подпунктах "б-г", пункта 21.11 Правил дорожного движения определено, что запрещается перевозить детей, рост которых меньше 145 см или возрастом до 12 лет – в транспорте без спецсредств, которые дают возможность пристегнуть ребенка; детей до 16-летнего возраста в кузове любого грузового автомобиля; организованные группы детей - в темное время суток.

Кроме того, приводились данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), согласно которым правильно установленные детские автомобильные кресла уменьшают вероятность смерти младенцев примерно на 70% и на 54-80% детей.

Напомним, Верховная Рада приняла данный закон 29 октября 332 голосами народных депутатов.