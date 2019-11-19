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"Забыл" задекларировать имущество на 43 млн: дело экс-главы Запорожской ОГА передано в ВАКС

"Забыл" задекларировать имущество на 43 млн: дело экс-главы Запорожской ОГА передано в ВАКС
18:11 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:САП направила в ВАКС дело экс-главы Запорожской ОГА Брыля.

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры направили в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) обвинительный акт по делу экс-главы Запорожской областной государственной администрации Константина Брыля, сообщает пресс-служба САП.

"Завершено досудебное расследование по делу в отношении бывшего главы одной из областных государственных администраций, подозреваемого в непредоставлении декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, 2015 года и внесении недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2016 и 2017 годы", - сказано в сообщении.

Так, по согласованию прокуроров САП детективами НАБУ 9 июля указанному лицу было сообщено о подозрении по ст. 366-1 УК Украины.

"На сегодняшний день обвинительный акт направлен в Антикоррупционного суд для рассмотрения по сути", - отметили в САП.

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В САП напомнили, что чиновник в декларациях за 2016 и 2017 годы не указал имущество, а именно: объекты недвижимости, в том числе земельный участок, автомобили, а также доходы и корпоративные права, на общую сумму почти 35 млн грн и 8 млн грн соответственно. Кроме того, выяснилось, что в 2015 году служащий вопреки законодательству вообще не подал декларацию.

Расследование фактов недекларирования состояния детективы НАБУ начали при каденции чиновника в январе 2017 года. Нацбюро не называет имени подозреваемого, однако 9 июля бывший глава Запорожской обладминистрации Константин Брыль написал на своей странице в соцсети Фейсбук, что узнал из СМИ о согласовании НАБУ и САП сообщения о подозрении относительно него.

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23 июля Следственный судья Соломенского районного суда Киева избрал 19 июля меру пресечения в виде личного обязательства бывшему главе одной из областных государственных администраций, который подозревается во внесении недостоверных сведений в электронную декларацию.

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Суд, САП, НАБУ, Константин Брыль, ВАКС.
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