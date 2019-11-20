У кого сегодня день ангела: значение имени и оригинальные поздравления в прозе

Новости Украины:Имя Богдан – это славянское имя, означает "данный Богом", "дарованный Богом", "Божий дар".

Очень часто имя Богдан использовали как вариант имён Иоанн (Иван), Феодор (Фёдор) и Феодот (Федот), имеющих такое же значение.

Имя Богдан соответствует еврейским именам Натаниэль и Ионатан, греческому Феодот, латинскому Деодат, французскому Дьёдонне, болгарскому Божидар. В православной церкви Богдана крестят под именем Феодот. Парное женское имя – Богдана.

Богдан любит лишь однажды, в отношениях верен своей половинке, а в ревности становится просто не управляем. Несколько смягчена эта черта у мужчин, рожденных весной или летом. В женщине ищет в первую очередь понимание и духовную близость. С будущей супругой у Богдана должны быть сходные интеллектуальные интересы. Из всего перечисленного становится ясно, что далеко не с каждой женщиной Богдан способен создать союз.

Избранница "летнего" Богдана может положиться на его благородство и умение не терять присутствие духа в любой ситуации. Он внушает своей подруге уверенность, хоть внешне и не сентиментален. Легкомысленная женщина не сможет завоевать доверие Богдана, поскольку у него хорошо развита интуиция. В спутнице Богдан должен быть уверен полностью, предъявляет очень высокие требования к супруге, может выбирать ее годами.

Поздравления

От души поздравляю тебя, Богдан. Желаю, чтобы жилось на белом свете хорошо и радостно, чтобы на твоей стороне всегда была правда, удача и добро. Желаю быть всеми уважаемым и успешным Богданом, любимым и всегда позитивно настроенным Бодей.

Поздравляю тебя, дорогой Богдан. Желаю в жизни вдохновения и импровизации, высокого мастерства в любом деле и больших успехов на любом пути. Желаю уверенно управлять кораблём своей жизни и самому вершить счастье своей судьбы.

Дорогой Богдан, сердечно поздравляю и желаю, чтобы Бог всегда был с тобой, чтобы ангел твой отводил от тебя любые беды. Будь счастлив, Бодя, любим и успешен. Желаю такой удивительной и разнообразной жизни, как безграничный и уникальный мир таинственного океана.

С Днём Рождения, Богдан! Всем нам, твоим друзьям и родным, был сделан подарок, нам был дан ты, самый лучший человек и самый прекрасный мужчина. Поздравляю и желаю тебе успехов во всем за что бы ты ни взялся. Будь счастлив и весел всегда и везде.

Дорогой Богдан, мы поздравляем тебя с праздником! У тебя верная жена и замечательные дети, прекрасный дом, в котором многое сделано твоими руками, ты многого добился на работе. Желать что-то человеку, у которого все есть, тяжело, но мы желаем тебе крепкого здоровья, чтобы ты всегда был рядом со своими близкими!

Наш именинник дан богами. Любимый сын, надёжный друг, ответственный работник и верный муж. Всё, чего можно желать, ты добился. А желаю я тебе и семье твоей главного сокровища — здоровья! Ну и, конечно, пусть позитивный настрой не покидает тебя!

Ты — Богом дан нам в счастливый миг! Верный, надежный наш друг! Добрый коллега! Ты — наш Божий подарок — светлый и хороший человек! Желаем почаще встречаться с нами на природе и участвовать в битвах только на футбольном и шахматном поле или, соревнуясь на рыбалке!

Богдан! В этот замечательный праздник – твой самый лучший, самый запоминающийся день в году – день рождения я хочу пожелать тебе, чтобы ты всегда был на волне позитива и черпал вдохновение во всем, где только можно! Пусть тебя сопровождает удача, пусть успех подкарауливает с лавровыми венками наперевес и медалями наготове на каждом шагу! есть такое замечательное выражение "обречен на успех" - вот чего я тебе от всей души и сердца желаю! Покоряй! Достигай! Добивайся! Получай! Гордись! И стремись – снова и снова.