Скачать
Среда, 20.11.2019
Итоги дня 19 ноября: Маас и Бабиш в Киеве и суд над Ляшко
Итоги дня 19 ноября: Маас и Бабиш в Киеве и суд над Ляшко
Зеленский отказался бриться до возвращения кораблей
Зеленский отказался бриться до возвращения кораблей
Отбор на Евро-2020: результаты матчей 19.11.19
Отбор на Евро-2020: результаты матчей 19.11.19
20 ноября - приметы и обряды в Федотов день
20 ноября - приметы и обряды в Федотов день

У кого сегодня день ангела: значение имени и оригинальные поздравления в прозе

Смотрите фото (8)
У кого сегодня день ангела: значение имени и оригинальные поздравления в прозе
08:05 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Имя Богдан – это славянское имя, означает "данный Богом", "дарованный Богом", "Божий дар".

Очень часто имя Богдан использовали как вариант имён Иоанн (Иван), Феодор (Фёдор) и Феодот (Федот), имеющих такое же значение.

Имя Богдан соответствует еврейским именам Натаниэль и Ионатан, греческому Феодот, латинскому Деодат, французскому Дьёдонне, болгарскому Божидар. В православной церкви Богдана крестят под именем Феодот. Парное женское имя – Богдана.

Богдан любит лишь однажды, в отношениях верен своей половинке, а в ревности становится просто не управляем. Несколько смягчена эта черта у мужчин, рожденных весной или летом. В женщине ищет в первую очередь понимание и духовную близость. С будущей супругой у Богдана должны быть сходные интеллектуальные интересы. Из всего перечисленного становится ясно, что далеко не с каждой женщиной Богдан способен создать союз.

Избранница "летнего" Богдана может положиться на его благородство и умение не терять присутствие духа в любой ситуации. Он внушает своей подруге уверенность, хоть внешне и не сентиментален. Легкомысленная женщина не сможет завоевать доверие Богдана, поскольку у него хорошо развита интуиция. В спутнице Богдан должен быть уверен полностью, предъявляет очень высокие требования к супруге, может выбирать ее годами.

Поздравления

От души поздравляю тебя, Богдан. Желаю, чтобы жилось на белом свете хорошо и радостно, чтобы на твоей стороне всегда была правда, удача и добро. Желаю быть всеми уважаемым и успешным Богданом, любимым и всегда позитивно настроенным Бодей.

Поздравляю тебя, дорогой Богдан. Желаю в жизни вдохновения и импровизации, высокого мастерства в любом деле и больших успехов на любом пути. Желаю уверенно управлять кораблём своей жизни и самому вершить счастье своей судьбы.

Самые лучшие поздравления с Днем рождения в стихах

Дорогой Богдан, сердечно поздравляю и желаю, чтобы Бог всегда был с тобой, чтобы ангел твой отводил от тебя любые беды. Будь счастлив, Бодя, любим и успешен. Желаю такой удивительной и разнообразной жизни, как безграничный и уникальный мир таинственного океана.

С Днём Рождения, Богдан! Всем нам, твоим друзьям и родным, был сделан подарок, нам был дан ты, самый лучший человек и самый прекрасный мужчина. Поздравляю и желаю тебе успехов во всем за что бы ты ни взялся. Будь счастлив и весел всегда и везде.

Дорогой Богдан, мы поздравляем тебя с праздником! У тебя верная жена и замечательные дети, прекрасный дом, в котором многое сделано твоими руками, ты многого добился на работе. Желать что-то человеку, у которого все есть, тяжело, но мы желаем тебе крепкого здоровья, чтобы ты всегда был рядом со своими близкими!

Наш именинник дан богами. Любимый сын, надёжный друг, ответственный работник и верный муж. Всё, чего можно желать, ты добился. А желаю я тебе и семье твоей главного сокровища — здоровья! Ну и, конечно, пусть позитивный настрой не покидает тебя!

Ты — Богом дан нам в счастливый миг! Верный, надежный наш друг! Добрый коллега! Ты — наш Божий подарок — светлый и хороший человек! Желаем почаще встречаться с нами на природе и участвовать в битвах только на футбольном и шахматном поле или, соревнуясь на рыбалке!

Шикарные поздравления с Днем рождения любимой девушке

Богдан! В этот замечательный праздник – твой самый лучший, самый запоминающийся день в году – день рождения я хочу пожелать тебе, чтобы ты всегда был на волне позитива и черпал вдохновение во всем, где только можно! Пусть тебя сопровождает удача, пусть успех подкарауливает с лавровыми венками наперевес и медалями наготове на каждом шагу! есть такое замечательное выражение "обречен на успех" - вот чего я тебе от всей души и сердца желаю! Покоряй! Достигай! Добивайся! Получай! Гордись! И стремись – снова и снова. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (8)

Все по теме:

Праздник, Стихи, Поздравления, Картинки, Открытки, Поздравления в стихах, Короткие поздравления, День ангела, 20 ноября, Поздравления с Днем рождения, Проза, Поздравления в картинках, Поздравления с стихах, Короткие поздравления с днем рождения, Поздравления с днем ангела, Поздравления с именинами, Именины Богдана, Поздравление с днем Богдана.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Мужчинам на заметку: простые способы, которые помогут повысить уровень тестостерона
02 "На этой неделе я выполню свое последнее задание": Зеркаль уходит из МИД
03 Расстрелы на Майдане: суд вызывает Парубия
04 Суд избрал меру пресечения Ляшко
05 Врачи рассказали, как сливочное масло влияет на зрение
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украина и ЕС обсудили совершенствование соглашения об ассоциации
Украина и ЕС обсудили соглашения об ассоциации
На Донбассе за сутки боевики 11 раз нарушили режим тишины
На Донбассе за сутки боевики 11 раз нарушили режим тишины
Зеленский рассказал Маасу о ситуации на Донбассе
Зеленский рассказал Маасу о ситуации на Донбассе
ТОП звездных пар, которые не смогли сберечь отношения из-за работы (Фото)
ТОП звездных пар, которые не смогли сберечь отношения из-за работы (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь