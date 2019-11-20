Зимний холод: в Украину движется серьезное похолодание

Новости Украины:В среду, 20 ноября, на всей территории Украины сохранится сухая погода, ночью возможны осадки.

В ближайшие сутки погода в Украине существенно меняться не будет, но уже с четверга 21 ноября ожидается похолодание, сообщает Укргидрометцентр.

Как сообщается, 20 ноября по всей территории Украины без осадков, только в Винницкой и Черкасской областях ночью возможны небольшие дожди. Ночью и утром в большинстве областей туман, ветер восточный и юго-восточный, 7-12 м / с.

Температура воздуха ночью от 0 до 5 градусов тепла, на востоке прохладнее – до -3 градусов. Днем воздух прогреется до 2-7 градусов тепла. В западных областях, а также Одесской области и Крыму температура днем поднимется до 7012 градусов.

В Киеве в ночь на среду небольшой дождь, туман, днем без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-5 градусов тепла, днем 5-7 градусов.

Прогноз погоды на 20 ноября, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на среду, 20 ноября, в городах Украины:

Ужгород – +12...+14

Львов – +10...+12

Ивано-Франковск – +9...+11

Тернополь – +9...+11

Черновцы – +9...+11

Хмельницкий – +9...+11

Луцк – +9...+11

Ровно – +9...+11

Житомир – +5...+7

Винница – +5...+7

Одесса – +9...+11

Николаев – +6...+8

Херсон – +4...+6

Симферополь – +9...+11

Кропивницкий – +4...+6

Черкассы – +4...+6

Чернигов – +4...+6

Сумы – +3...+5

Полтава – +3...+5

Днепр – +3...+5

Запорожье – +4...+6

Донецк – +4...+6

Луганск – +3...+5

Харьков – +4...+6

Киев – +5...+7

В четверг 21 ноября с северо-востока Европы начнется перемещение холодного воздуха арктического происхождения, и температура воздуха начнет снижаться, особенно на Левобережье.

В западных, Винницкой и Одесской областях небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ветер восточный и юго-восточный, 7-12 м/с, на западе, юге и юго-востоке страны местами порывы 15-22 м/с.

В восточных, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях ночью температура опустится до 3-9 градусов ниже нуля, днем – до 0-3 градусов мороза. В Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Херсонской областях ночью и днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. На западе, в Одесской области и Крыму теплее – ночью 2-7 градусов тепла, днем 5-10 градусов тепла. градуса мороза до 1° градуса тепла.

В Киеве в четверг без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью и днем от 1° мороза до 1° тепла.

Прогноз погоды на 21 ноября, фото: meteo.gov.ua

22 ноября в Карпатах и на Закарпатье местами небольшой дождь, в горах с мокрым снегом; на остальной территории без осадков. Ветер восточный и юго-восточный, 7-12 м/с, на западе и юге страны местами порывы 15-22 м/с, в Приазовье местами 25 м/с.

На Левобережье (кроме Херсона) ночью 7-12° мороза, днем около 0°; на остальной территории ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла, на Закарпатье ночью 5-10° тепла, днем 8-13°.

В Киеве и Киевской области 22 ноября переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Снижение температуры до 2° тепла - 3° мороза (ночью до 3-8° мороза).

Прогноз погоды на 22 ноября, фото: meteo.gov.ua

В Украине 23-24 ноября без осадков, лишь ночью 23 ноября в Карпатском регионе местами небольшой мокрый снег и дождь.Температура ночью 2-8° мороза, в восточных областях и на севере Левобережья до 11° мороза, днем от 3° мороза до 3° тепла; в западных и южных областях ночью от 2° тепла до 4° мороза, днем 1-7° тепла; на Закарпатье и в Крыму ночью 1-7° тепла, днем 5-11°.

В Киеве и столичном регионе 23-24 ноября без осадков. Температура ночью 2-7° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

Прогноз погоды на 23 ноября, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 24 ноября, фото: meteo.gov.ua

Напомним, по прогнозам синоптиков, декабрь-2019 в Украине будет теплее нормы. В Восточной Европе отклонение от средней температуры в декабре ожидается в пределах 3 градусов по Цельсию.

Ожидается, что погода будет влажной и сырой, прогнозируются осадки мокрого снега с дождем. Сильные морозы не ожидаются. Специалисты не исключают, что месяц установит температурные рекорды. Похолодание и снегопады появятся во второй половине декабря.

В то же время британские метеорологи предупреждают, что в начале зимы в Украине произойдет резкое похолодание, температура упадет до -20º. А значительное потепление наступит лишь в феврале 2020 года.