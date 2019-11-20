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От чего нужно избавиться перед Новым 2020 годом?

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От чего нужно избавиться перед Новым 2020 годом?
10:57 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Посмотрим, от чего стоит избавиться в первую очередь, готовясь начать 2020 год.

Каждый год накануне новогодней ночи мы подводим итоги, загадываем желания и, конечно, разбираемся с накопившимися завалами. Посмотрим, от чего стоит избавиться в первую очередь, готовясь начать 2020 год.

Согласно восточному календарю, 2020 год — это год Белой Металлической Крысы. Эксперты постарались разобраться, от каких вещей важно в первую очередь избавляться, чтобы в наступающем году нас сопровождали радость, удача и благополучие.

1. Токсичные отношения. Будь то партнерство, дружба, приятельство с коллегой или общение в интернете. Необходимо отследить, не влияет ли какая-либо социальная связь отрицательно на вашу самооценку, на ваши успехи, взгляды на жизнь, веру в себя. Крыса, покровительница года, считается в достаточной степени индивидуалисткой. И хотя ей не чужда командная работа, сначала она радеет о своем успехе и комфорте. Чего и вам желает.

2. Старые вещи. Заношенные предметы гардероба можно пустить на бытовые нужды, приличную, чистую и опрятную одежду — пожертвовать на благотворительность или раздать в интернете, совсем новые вещи, которые оказались малы, велики или просто сели не по фигуре — продать или тоже раздарить. Такие действия здорово перезагружают сознание и накануне праздника помогают вспомнить об имидже, возможно, обзавестись чем-то новеньким. Или внезапно обнаружить любимое платье, которое просто было убрано слишком далеко.

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3. Сломанные предметы быта. Это и гаджеты, и инструменты, и бытовые приборы, перечислять можно бесконечно. Запчасти — на переработку, все, что может пригодиться — в дело до 31 декабря, а если оно того не стоит — смело прощаемся. Даже запасливая Крыса не оценит залежи одиноких лыжных палок от разных лыж и таких же одиноких варежек в прихожей.

4. Неприятные воспоминания. Здесь все просто. Берем чистый лист, или два листа, если год выдался сложным. Честно записываем туда все, что накипело и наболело. Делать это лучше не совсем накануне праздников, чтобы не портить настроение, а несколько загодя. И ближе к утру, не на ночь. Когда листы заполнены негативом, мысленно «запираем» его там. Проговариваем: «было, да прошло, быльем поросло, пусть там и остается, а мне — глядеть веселей, шагать смелей, что сказано, то и сделано». Если формула заговора вам не нравится, можно прочесть аффирмации на отказ от прошлого и на будущие успехи. А дальше все просто: листы рвем на мелкие-мелкие клочки, чтобы ничего нельзя было прочесть, и отправляем в помойку. Мусор в этот день стоит вынести до захода солнца.

5. Ненужные бумаги. Гарантийные талоны и скидочные купоны с истекшим сроком действия, чеки, которые вам не пригодятся, квитанции, срок хранения которых уже вышел, старые больничные листы — все они входят в этот пункт. Порядок в документах — порядок в мыслях. Значит, и новый год начнется с чистого листа, с новыми силами и свежими решениями.

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6. Список дел на 2019 год. Пусть отправляется к старым бумагам. Поставьте галочки напротив выполненных пунктов, похвалите себя за достижения, отпразднуйте успехи, но не зацикливайтесь на негативе. Даже если сделать удалось далеко не все. Пересмотрите планы: может быть, какие-то пункты давно потеряли актуальность? А какие-то и вовсе нужны не вам, а навязаны извне? Так ли вам нужно было именно в 2019 году выйти замуж, купить автомобиль или выучить танец живота? У вас будет новый год, и за это время многое может измениться.

7. Вредные привычки. Хотя бы одна, для начала, пусть останется в 2019 году.

Мы не стали перечислять вещи вроде разбитых зеркал или посуды со сколами. Обычно все эксперты по энергетике говорят о них с самого начала. Мы же постарались собрать в одном списке менее очевидные, но не менее важные вещи, которым не место в счастливом новом году. Избавляйтесь от них и ни о чем не жалейте, такая привычка мешает быть счастливыми.

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