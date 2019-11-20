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Среда, 20.11.2019
ФССУ о приостановке выплат больничных: Средства есть, а перечислить их людям мы не можем
ФССУ о приостановке выплат больничных: Средства есть, а перечислить их людям мы не можем
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ФССУ о приостановке выплат больничных: Средства есть, а перечислить их людям мы не можем

ФССУ о приостановке выплат больничных: Средства есть, а перечислить их людям мы не можем
17:36 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости Украины:Фонд соцстрахования объяснил, почему выплата больничных и декретных поставлена "на паузу".

Приостановление выплат декретных и больничных Фондом социального страхования имеет бюрократические причины.

Об этом заявил директор исполнительной дирекции ФССУ Евгений Баженков в Facebook.

"Выплаты приостановлены из-за сугубо бюрократических причин - не приняты изменения в бюджет Фонда на 2019 год. То есть средства есть, а перечислить их людям мы не можем. Ведь согласно действующему законодательству, Фонд не имеет права перечислять средства, если исчерпаны сметные назначения по направлению", - заявил Баженков.

При этом он добавил, что профсоюзная сторона в составе правления Фонда обратилась к руководству Министерства социальной политики по этому вопросу еще в сентябре 2019 года.

"Министерство социальной политики, как орган государственного надзора за Фондом, может по согласованию с Министерством финансов подать проект внесения соответствующих изменений на утверждение Кабмина. Сразу после их принятия выплаты будут возобновлены", - добавил Баженков.

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Как сообщалось ранее, 20 ноября в ФССУ заявили о вынужденном приостановлении перечисления средств для выплаты материального обеспечения застрахованным лицам, в частности, больничных и пособий по беременности и родам.

Как пояснили в ведомстве, финансирование временно не осуществляется в связи с окончанием сметных назначений по указанному направлению, которые утверждены бюджетом Фонда.

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Социальное страхование, Больничные, Евгений Баженков, ФССУ, Декретные.
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