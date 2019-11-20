Луценко о расстрелах на Майдане: Расследование завершено

Новости Украины:Луценко говорит, что расследование по расстрелам на Майдане завершено, для передачи в суд необходимо решение Рады на заочное осуждение.

Дело о расстреле протестующих во время событий Революции достоинства могло быть передано в суд ещё в 2019 году, заявил бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

"Накануне 6-й годовщины Майдана хочу напомнить: дело о преступных приказах на расстрел людей завершено еще в начале 2019 года. Подозреваемые Янукович, Захарченко, Якименко и Шуляк скрываются в РФ. Для передачи дела в суд нужно решение уже новой Верховной Рады о заочном осуждении. Это была бы лучшая благодарность тем, кто отдал жизнь за свободу", - заявил Луценко.

Он уточнил, что неоднократно обращался с этим вопросом ещё к парламенту предыдущего созыва, но не получил необходимого решения.

"Право на заочное осуждение даст возможность осудить по оконченному уже делу тех, кто дал приказ расстрелять наших побратимов, мирных демонстрантов. Также это даст возможность осудить заочно, за терроризм в том числе, руководство вооруженных сил Российской Федерации, которое совершило преступления против человечности во время российско-украинской войны. Также это даст возможность осудить тех, кто с награбленными миллиардами убежал за пределы страны. Именно отсутствие права заочного осуждения, которое не предоставляет парламент, является ключевой проблемой", - подчеркнул Луценко.

Как сообщалось, механизм заочного судопроизводства, согласно которому был осужден за государственную измену экс-президент Виктор Янукович, закончил свое действие с созданием Государственного бюро расследований. На рассмотрение депутатов VIII созыва Верховной Рады был передан законопроект №9353, возобновляющий заочное судопроизводство, однако по итогам нескольких доработок в августе 2019 года он был отозван.