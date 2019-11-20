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Луценко о расстрелах на Майдане: Расследование завершено

Луценко о расстрелах на Майдане: Расследование завершено
20:22 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Луценко говорит, что расследование по расстрелам на Майдане завершено, для передачи в суд необходимо решение Рады на заочное осуждение.

Дело о расстреле протестующих во время событий Революции достоинства могло быть передано в суд ещё в 2019 году, заявил бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

"Накануне 6-й годовщины Майдана хочу напомнить: дело о преступных приказах на расстрел людей завершено еще в начале 2019 года. Подозреваемые Янукович, Захарченко, Якименко и Шуляк скрываются в РФ. Для передачи дела в суд нужно решение уже новой Верховной Рады о заочном осуждении. Это была бы лучшая благодарность тем, кто отдал жизнь за свободу", - заявил Луценко.

Он уточнил, что неоднократно обращался с этим вопросом ещё к парламенту предыдущего созыва, но не получил необходимого решения.

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"Право на заочное осуждение даст возможность осудить по оконченному уже делу тех, кто дал приказ расстрелять наших побратимов, мирных демонстрантов. Также это даст возможность осудить заочно, за терроризм в том числе, руководство вооруженных сил Российской Федерации, которое совершило преступления против человечности во время российско-украинской войны. Также это даст возможность осудить тех, кто с награбленными миллиардами убежал за пределы страны. Именно отсутствие права заочного осуждения, которое не предоставляет парламент, является ключевой проблемой", - подчеркнул Луценко.

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Как сообщалось, механизм заочного судопроизводства, согласно которому был осужден за государственную измену экс-президент Виктор Янукович, закончил свое действие с созданием Государственного бюро расследований. На рассмотрение депутатов VIII созыва Верховной Рады был передан законопроект №9353, возобновляющий заочное судопроизводство, однако по итогам нескольких доработок в августе 2019 года он был отозван.

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Юрий Луценко, ГПУ, Дела Майдана.
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