В Одессе запустили самый длинный трамвай в Украине, вместимость - 280 пассажиров

Новости Украины:Длинный трамвай будет ходить не весь день, а только в час пик утром и вечером.

В Одессе запустили самый длинный трамвай в Украине "Одиссей-Макс", длина которого составляет почти 31 метр. В трамвае-рекордсмене могут разместиться 280 пассажиров одновременно, 62 из которых смогут находиться в сидячем положении, сообщает "Odessa Online".

Собрали трехсекционный "Одиссей-Макс" за 42 дня инженеры КП "Одессгорэлектротранс", а курсировать он будет по маршруту №26. Но длинный трамвай будет ходить не весь день, а только в час пик утром и вечером.

"Вагон обеспечен системой GPS-навигации, что позволяет отслеживать его местонахождение в реальном времени, имеет мощное внутреннее и внешнее освещение, очень комфортабельный и удобный. Я думаю, что он будет радовать одесситов", — сказал заместитель директора по эксплуатации КП "Одесгорэлектротранс" Александр Коваль.

Также отмечается, что в следующем году "Одесгорэлектротранс" планирует создать ещё один "Одиссей-Макс".

В КГГА заявляют, что в следующем году Киев получит 100 троллейбусов и трамваев.

Как сообщалось ранее, в среду, 20 ноября, возле здания Верховной Рады на улице Грушевского в Киеве произошло тройное ДТП.