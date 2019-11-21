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Правоохранители блокировали канал контрабанды техники из ЕС

Правоохранители блокировали канал контрабанды техники из ЕС
15:26 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Делки поставляли в Украину строительную технику известных мировых брендов.

В Донецкой области выявлен незаконный канал поставки контрабандной строительной техники из стран Европейского Союза.

Как передает пресс-служба прокуратуры Донецкой области, выявлен незаконный канал поставки на территорию Украины строительной техники известных мировых брендов и запчастей к ней с сокрытием от таможенного контроля.

"19 ноября 2019 года в раках уголовного производства по части 3 статьи 212 (уклонение от уплаты налогов) и ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины проведены обыски в офисных помещениях предприятия-импортера техники в городе Киеве, городе Краматорске, городе Дружковке, в ходе которых выявлены и изъяты печати и штампы фирм, компьютерная техника и первично-хозяйственная документация", - говорится в сообщении.

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Согласно версии следствия, в течение 2016-2019 годов должностные лица компании, зарегистрированной в одной из стран Европейского Союза, поставляли в Украину одну часть указанного товара легально, а другую – в обход таможенного контроля.

Отмечается, что стоимость техники, импортируемой по заниженным ценам, составила более 300 млн грн. Вследствие её дальнейшей легализации на внутреннем рынке с использованием подконтрольных фиктивных фирм государству нанесен ущерб в виде неуплаты таможенных платежей в размере более 6 млн грн.

Проводятся следственные действия, направленные на привлечение виновных лиц к ответственности.

Как сообщалось ранее, в Европейский Союз ежедневно въезжает 60 поездов с незаконной древесиной из Украины. Одна пятая вывезенного украинского дерева попадает в заведений в Польше.

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Контрабанда, Донбасс, Прокуратура Донецкой области, Строительная техника.
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