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Закон о "пляжах без заборов" вступил в силу

Закон о "пляжах без заборов" вступил в силу
14:20 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости Украины:Закон вступил в силу на следующий день после опубликования и вводится в действие через три месяца со дня вступления в силу.

Закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения беспрепятственного доступа граждан к побережью водных объектов для общего водопользования” вступил в силу.

Он был опубликован в газете Верховной Рады “Голос Украины” 20 ноября.

Этот закон предусматривает внесение изменений в Водный и Земельный кодексы Украины, Кодекс об административных правонарушениях, законы «О местном самоуправлении в Украине» и «О местных государственных администрациях».

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В частности, изменения в Водный кодекс предусматривают дополнения ст. 47 положением, запрещающим ограничения общего водопользования в связи с предоставлением прибрежных защитных полос (пляжных зон) в пользование юридическим или физическим лицам.

Ст. 88 Водного кодекса и ст. 60 Земельного кодекса предлагается внести положение относительно гарантирования гражданам беспрепятственного и безвозмездного доступа к побережью морей, морских заливов, лиманов и островов во внутренних морских водах в пределах пляжных зон, а также к побережью рек, водоемов и островов для общего водопользования, а также о том, что препятствование такому доступу является основанием для прекращения права пользования землями прибрежных защитных полос, если такое право предоставлено юридическим или физическим лицам.

Кроме того, ст. 61 и ст. 62 Земельного кодекса Украины предлагается дополнить положениями о том, что в прибрежных защитных полосах не допускается устройство ограждений или других конструкций, препятствующих доступу граждан к побережью водных объектов. Также дополнение к этих статьм предусматривает механизм демонтажа таких и ограждений или других конструкций за счет их владельцев.

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Изменения в ст. 110 Водного кодекса и ст. 60 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусматривают установление административной ответственности за неправомерное ограничение беспрепятственного и бесплатного доступа граждан к побережью водных объектов для общего водопользования.

Изменения в ст. 33 Закона «О местном самоуправлении в Украине» и ст. 21 закона Украины «О местных государственных администрациях» предусматривают предоставление исполнительным органам сельских, поселковых, городских советов и местным государственным администрациям полномочий по обеспечению беспрепятственного и бесплатного доступа граждан к побережью водных объектов для общего водопользования.

Ограждения или другие конструкции, установленные до вступления в силу закона и препятствуют доступу граждан к побережью водных объектов, подлежащих демонтажу в течение двух месяцев со дня вступления в силу закона.

Закон вступил в силу на следующий день после опубликования и вводится в действие через три месяца со дня вступления в силу.

Как сообщалось, законопроект № 0869 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения беспрепятственного доступа граждан к побережью водных объектов для общего водопользования" был принят в первом чтении Верховной Радой VIII созыва еще в 2015 году. Во втором чтении его приняла Рада IX созыва 29 октября. Президент подписал закон 19 ноября.

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Верховная Рада, Пляжи, ВР, ВР Украины, Закон о пляжах без заборов.
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