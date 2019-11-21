Кабмин одобрил законопроект о новых тарифах на таможне

Новости Украины:Законопроект планируется внести на рассмотрение ВР уже на следующей неделе.

Кабинет министров Украины одобрил законопроект о введении новых таможенных тарифов, так как нынешние уже устарели.

Об этом сообщил глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов на своей странице в сети Facebook.

"Я еще на прошлой должности в Министерстве развития экономики, торговли ходил в Верховную Раду с законопроектом относительно нового таможенного тарифа. Потому что действующий у нас на основе Гармонизированной системы версии 2012 года, а весь мир уже перешел на версию 2017 года", - написал Нефедов.

По его словам, это является следствием возникновения несопоставимой статистики, проблем с классификацией новых устройств и возможностей для людей "проходить между лазейками".

"И банально вместо copy-paste при импорте надо другие цифры вводить. Тогда комитет сложно как-то отреагировал, была странная дискуссия относительно того, что мидиям и осьминогам теперь будет сложнее. Заходим на новый круг - вчера Кабинет министров одобрил этот законопроект заново", - подчеркнул глава Таможенной службы, не указав деталей данного документа.

Он также добавил, что законопроект будет зарегистрирован в Верховной Раде ориентировочно через неделю.

Кабинет министров в декабре 2018 года принял решение реорганизовать Государственную фискальную службу Украины путем разделения ее на государственные налоговую и таможенную службы.

По итогам конкурсного отбора главы налоговой службы Кабмин 8 мая назначил ее руководителем Сергея Верланова, ранее занимавшего пост заместителя министра финансов Украины, а 5 июля - первого заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефедова руководителем Государственной таможенной службы.

В августе правительство возложило полномочия и выполнение функции администрирования налогов с Фискальной службы на Государственную налоговую службу, тем самым дав старт работе нового ведомства. Мероприятия по запуску в работу Государственной таможенной службы продолжаются.

В начале октября Кабинет министров Украины утвердил региональную структуру Государственной таможенной службы Украины, сократив количество таможен до 16 с 26.