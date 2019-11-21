"Это мародерство": освобожденный моряк о состоянии возвращенных кораблей

Новости Украины:Члены экипажей украинских военных кораблей, захваченных Россией у берегов Крыма год назад, побывали на судах.

Как рассказал Крым.Реалии старший матрос Андрей Артеменко – старший комендор малого бронированного артиллерийского катера «Бердянск», разглашать информацию о состоянии кораблей члены экипажа не могут, однако готовы приложить все возможные усилия для скорейшего восстановления судов.

«Мы рады, что корабли вернулись, но корабли не в очень хорошем состоянии. Что касается восстановления – это вопрос к командованию, мы как экипаж будем делать все возможное для восстановления. Мы очень рады, что корабли дома», – сказал Артеменко.

Как рассказал Крым.Реалии освобожденный из плена вместе с моряками сотрудник СБУ Василий Сорока, он на кораблях не был, но знаком с состоянием судов из общедоступных источников.

«Кроме как мародерство не знаю, как это назвать. Президент пообещал, что за три месяца приложит усилия для восстановления кораблей. Думаю, моя помощь там не нужна», – отметил Сорока.

Как сообщалось, 25 ноября 2018 года российские корабли в Керченском проливе атаковали украинские катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход от порта Одессы в порт Мариуполя. 24 украинских моряка были захвачены в плен, трое из них получили ранения.

Подконтрольный России "суд" в оккупированном Крыму арестовал всех задержанных украинских моряков и обвинил их в якобы незаконном пересечении российской границы (ч.3 ст.322 УК России, предусматривает наказание в виде лишения свободы до шести лет). Всех военнопленных доставили из Крыма в московские СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина".

Международный трибунал по морскому праву 25 мая 2019 года обязал Россию немедленно освободить всех моряков, а также вернуть Украине корабли.

7 сентября между Украиной и Россией состоялся обмен в формате 35 на 35, в рамках которого были освобождены 24 пленных моряка.

18 ноября 2019 года в акватории Черного моря, в нейтральных водах РФ передала украине захваченные корабли.

В штабе ВМС ВС Украины 19 ноября сообщили, что украинские бронекатера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" после возвращения на базу национального военного флота будут подвергнуты экспертизе. 20 ноября корабли были доставлены в Очаков.

В Министерстве обороны Украины сообщали, что с украинских кораблей, которые после годичного плена вернулись в Украину, были демонтированы некоторые средства связи, навигационное оборудование, а также сантехника (унитазы), плафоны и розетки.