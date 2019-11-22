Какой завтра праздник: обычаи традиции на 23 ноября

Новости Украины:Верующие православной церкви в этот день чтут память святых апостолов от 70-ти Ераста, Родиона и еще 4-х братьев по вере.

В этот день православная церковь почитает память шести апостолов. В их число входят Ераст и Родион. Согласно преданию, Ераст происходил из знатного рода и был учеником Павла. Он работал городским экономом в г. Коринфе. Павел обратил мужчину в христианскую веру. Позже Ераст бросил свою должность и вместе с Павлом стал путешествовать и рассказывать людям о Христе. Он переехал в Иерусалим, где жил при местной церкви. По некоторым сведениям, он стал епископом и дожил до глубокой старости.

Апостол Родион был не только учеником, но и родственником апостола Павла, который сделал его епископом в г. Патары. В сане епископа святой Родион распространял христианское учение среди язычников. Он смог многих обратить в свою веру. Иудеи вместе с идолослужителями-еллинами, недовольные его поведением, схватили святого и предали различным мукам. Одни кидали в него камнями, другие – били палкой по голове. Один из мучителей настолько сильно ударил апостола ножом, что тот пал замертво. Решив, что он умер, злодеи удалились. Однако с Божией помощью Родион выжил и ещё долгое время служил в Риме, проповедую христианскую веру вместе с апостолом Петром.

Однако во время правления императора Нерона по отношению к христианам были организованы массовые гонения, в результате которых Родион вместе с Петром и Павлом приняли мученическую смерть.

Обычаи и традиции дня

23 ноября крестьяне отправлялись в церковь для освящения хлеба и соли. Освященными продуктами кормили домашнюю скотину и верили, что весь год она не будет болеть и легче перенесёт наступающие холода. Эта традиция была настолько популярной, что покупая скотину на базаре в этот день, люди требовали у продавца выдать кусок хлеба с солью.

После обеда люди обязательно съедали по кусочку освящённого хлеба с солью, чтобы отогнать от себя злых духов.

Охотники отправлялись на промысел, а вот рыбаки ждали более холодной погоды. Лёд, образовавшийся на водоёмах, был ещё тонким. С этой даты ждали уже настоящих морозов.

Старались вечером без особой нужды из дома не выходить. Домочадцы собирались возле печи за домашней работой, разговаривали, делились планами на будущее.

23 ноября было принято помогать нищим и странникам. Им давали еду и делились одеждой. Верили, что нищие ближе находятся к Богу и через них Господь лучше услышит молитву и поможет.

Человек, рождённый 23 ноября, отличается непростым характером. Ему тяжело находить общий язык с окружающими. Во многом виновата его чрезмерная прямота, которую можно назвать бестактностью.

Нефрит – талисман людей, рожденных 23 ноября. Этот камень в Древнем Китае считали камнем мудрости. Его использовали при проведении религиозных и магических ритуалов.