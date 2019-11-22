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Какой завтра праздник: обычаи традиции на 23 ноября
Какой завтра праздник: обычаи традиции на 23 ноября

Какой завтра праздник: обычаи традиции на 23 ноября

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Какой завтра праздник: обычаи традиции на 23 ноября
10:33 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Верующие православной церкви в этот день чтут память святых апостолов от 70-ти Ераста, Родиона и еще 4-х братьев по вере.

В этот день православная церковь почитает память шести апостолов. В их число входят Ераст и Родион. Согласно преданию, Ераст происходил из знатного рода и был учеником Павла. Он работал городским экономом в г. Коринфе. Павел обратил мужчину в христианскую веру. Позже Ераст бросил свою должность и вместе с Павлом стал путешествовать и рассказывать людям о Христе. Он переехал в Иерусалим, где жил при местной церкви. По некоторым сведениям, он стал епископом и дожил до глубокой старости.

Апостол Родион был не только учеником, но и родственником апостола Павла, который сделал его епископом в г. Патары. В сане епископа святой Родион распространял христианское учение среди язычников. Он смог многих обратить в свою веру. Иудеи вместе с идолослужителями-еллинами, недовольные его поведением, схватили святого и предали различным мукам. Одни кидали в него камнями, другие – били палкой по голове. Один из мучителей настолько сильно ударил апостола ножом, что тот пал замертво. Решив, что он умер, злодеи удалились. Однако с Божией помощью Родион выжил и ещё долгое время служил в Риме, проповедую христианскую веру вместе с апостолом Петром.

Однако во время правления императора Нерона по отношению к христианам были организованы массовые гонения, в результате которых Родион вместе с Петром и Павлом приняли мученическую смерть.

Обычаи и традиции дня

23 ноября крестьяне отправлялись в церковь для освящения хлеба и соли. Освященными продуктами кормили домашнюю скотину и верили, что весь год она не будет болеть и легче перенесёт наступающие холода. Эта традиция была настолько популярной, что покупая скотину на базаре в этот день, люди требовали у продавца выдать кусок хлеба с солью.

После обеда люди обязательно съедали по кусочку освящённого хлеба с солью, чтобы отогнать от себя злых духов.

Охотники отправлялись на промысел, а вот рыбаки ждали более холодной погоды. Лёд, образовавшийся на водоёмах, был ещё тонким. С этой даты ждали уже настоящих морозов.

22 ноября - приметы и обряды в День Матроны

Старались вечером без особой нужды из дома не выходить. Домочадцы собирались возле печи за домашней работой, разговаривали, делились планами на будущее.

23 ноября было принято помогать нищим и странникам. Им давали еду и делились одеждой. Верили, что нищие ближе находятся к Богу и через них Господь лучше услышит молитву и поможет.

Человек, рождённый 23 ноября, отличается непростым характером. Ему тяжело находить общий язык с окружающими. Во многом виновата его чрезмерная прямота, которую можно назвать бестактностью.

Нефрит – талисман людей, рожденных 23 ноября. Этот камень в Древнем Китае считали камнем мудрости. Его использовали при проведении религиозных и магических ритуалов.

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