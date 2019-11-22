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В Украине перестали оплачивать больничные: названа причина

В Украине перестали оплачивать больничные: названа причина
13:20 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:Закончились бланки нетрудоспособности и вместо них выдают больничные листы, однако по такому документу работники не могут получить выплаты.

В Украине закончились больничные листы. Вместо них теперь выдают справку о временной нетрудоспособности. Но по такому документу нельзя получить выплаты. Во всех больницах Киева отсутствуют бланков листов нетрудоспособности. Их перестали печатать и развозить.

"Больничных нет и не только в Киеве, такая проблема по всей Украине. Мы обращались в Министерство здравоохранения, ждем бланки", - прокомментировали в Департаменте здравоохранения.

"Справки не могут быть представлены к оплате, а должны быть заменены на бланк листка нетрудоспособности после восстановления их обеспечения в медучреждениях", - объяснил семейный врач Александр Подлесоцкий.

Кроме того, следует напомнить, что недавно в СМИ появилась информация, что в Украине перестали выплачивать больничные и декретные. В Минсоцполитики дали объяснение и рассказали, что происходит.

В Украине приостановили социальные выплаты: что происходит

В Минсоцполитики опровергли информацию о том, что Фонд соцстрахования прекратит выплаты больничных и пособий по беременности и родам.

В ведомстве отметили, что на сегодня остатки на счете Фонда составляют 429,4 млн грн, что является достаточным для проведения необходимых выплат в текущем месяце. Более того, поступления в Фонд формируются ежедневно по уплате единого социального взноса работодателями.

Кроме того, 18 ноября Минсоцполитики уже обратилось в Министерство юстиции с просьбой отменить действия государственного регистратора касательно регистрации Баженкова как директора исполнительной дирекции Фонда.

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Минздрав, Минсоцполитики, Больничные, Декретные.
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