ГПУ готовится передать в суд свыше ста дел времен Майдана

Новости Украины:В данный момент в ГПУ проводится инвентаризация дел Майдана.

Генеральная прокуратура направит в органы предварительного расследования 114 дел о преступлениях во время Революции достоинства.

Об этом сообщили в Отделе связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры.

"В связи с окончанием срока полномочий досудебного расследования органами прокуратуры 114 производств о преступлениях, связанных с массовыми протестами в 2013-2014 гг., будут направлены в органы предварительного расследования", - говорится в сообщении.

Так, Государственному бюро расследований будут переданы 50 уголовных производств, Национальному антикоррупционному бюро - 43. Остальные дела передадут в органы Национальной полиции, Службы безопасности и Государственной налоговой службы.

В ГПУ подчеркивают, пока не завершится передача материалов дел в соответствующие органы, прокуроры специально созданного департамента процессуального руководства по этим уголовным производствам смогут проводить неотложные процессуальные действия для расследования.

С 20 ноября прокуратура утратила полномочия расследовать уголовные производства, поэтому все дела о преступлениях против активистов Революции достоинства должны быть переданы в органы предварительного расследования, в частности, в Госбюро расследований.

Сейчас в ГПУ проводится инвентаризация этих дел.

18 ноября директор ГБР Роман Труба сообщил, что в Бюро создано подразделение по расследованию преступлений, совершенных во время Майдана. Всего в этом подразделении будут работать около 50 следователей.