Удачные даты свадьбы в 2020 году

Новости Украины:В лунном календаре на 2020 год отражены самые благоприятные дни, в которые можно играть свадьбу.

Планирование свадебного торжества — ответственное занятие. Будущим супругам важно не только выбрать наряды и организовать праздник, но и определиться с датой.

Влюбленным парам важно знать о том, что Дворцы бракосочетаний работают по разным графикам, поэтому в некоторые даты они могут быть закрыты. Обычно росписи с торжественной частью проводят по пятницам и субботам, а во вторник и четверг роспись обходится без напутственной речи в красиво оформленном зале. Кроме того, некоторые заведения устраивают санитарные дни, а также могут открыться в красивые даты по просьбам молодоженов. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с самыми благоприятными днями, которые наиболее подходят для регистрации брака.

Молодым важно помнить не только о красивых датах, но и о том, что союз любящих сердец будет крепким лишь в том случае, если оба партнера готовы работать над отношениями. Кроме того, будущим супругам стоит познакомиться с народными приметами. Мудрость наших предков убережет от непредвиденных трудностей, а также поможет провести подготовку к свадьбе и само торжество успешно.

Январь

11 января: этот день удачен для свадьбы тех пар, которые хотят размеренной семейной жизни. Убывающая Луна в Раке наделяет союз энергетикой взаимопонимания. Бракосочетание в субботний день станет началом прекрасной истории любви.

18 января: под влиянием убывающей Луны в Скорпионе бракосочетание стоит проводить парам, которые пробыли вместе значительное время и готовы к новому статусу. Такие союзы будут становиться крепче день ото дня.

Февраль

4 февраля: рост Луны в Близнецах дарит удачу тем парам, в которых нет недомолвок. Влияние созвездия сгладит острые углы и внесет нотку авантюризма в отношения.

6, 7 февраля: два дня Луна пробудет в Знаке Рака, и это время астрологи называют идеальным не только для заключения брака в первый раз, но и для пар, которые решились на второй или даже третий брак.

14, 15 февраля: убывающая Луна в Скорпионе — благоприятное время для свадьбы людей, которые уверены в своих чувствах. В эти дни лучше не устраивать пышное торжество, а ограничиться росписью и празднованием в тесном кругу близких.

27 февраля: рост ночного светила в Овне сулит молодоженам перемены в жизни и постоянные приключения. Тем, кто не привык сидеть на одном месте, стоит заключить брачный союз именно в этот день, чтобы не погрязнуть в рутине.

28, 29 февраля: после бракосочетания в эти дни семейные пары обретут мудрость и взаимопонимание. Под влиянием растущей Луны в Тельце любовь будет крепнуть день ото дня, а размолвки станут редкими.

Март

3 марта: в этот день благодаря союзу растущей Луны и созвездия Близнецов свадьба принесет лишь положительные перемены в жизнь влюбленных. Сделать союз крепким помогут руны на счастливые отношения.

5 марта: Луна в Раке — время для свадеб между людьми, у которых нет сомнений. Под влиянием созвездия образуются чувственные союзы, однако ревность может стать камнем преткновения, и от нее важно избавиться обоим партнерам.

14 марта: убывающая Луна в Скорпионе оказывает положительное влияние на влюбленных. Этот день идеален для брака уверенных в себе партнеров, у которых есть общие цели и стремления.

21 марта: убывающая Луна в Водолее — удачное время для бракосочетания. Спокойное торжество пройдет успешно и поможет влюбленным настроиться на гармоничную семейную жизнь.

28 марта: под влиянием растущей Луны в Тельце бракосочетание пройдет успешно. Молодым лишь нужно подготовиться к свадебному торжеству и найти компромиссы, чтобы не оставался неприятный осадок в будущем.

Апрель

2 апреля: бракосочетание в этот день будет самым удачным выбором для тех, кто желает провести всю жизнь со своим избранником. В семье, созданной под влиянием растущей Луны в Раке, рождаются прекрасные и талантливые дети.

3, 4 апреля: влияние созвездия Льва положительно. В эти дни заключаются творческие союзы, которые способны преодолеть любые трудности на пути к общему благополучию.

7 апреля: в этот день удачными будут повторные браки. Рост Луны в Весах сулит приятные перемены в жизни, поэтому решение узаконить отношения принесет хороший результат.

10 апреля: убывающая Луна в Скорпионе — прекрасный день для судьбоносных событий. Свадьба пройдет удачно, если влюбленные откажутся от мелких придирок друг к другу.

14 апреля: еще один благоприятный день под влиянием убывающей Луны в Козероге. Это время идеально для бракосочетания людей, которые любят стабильность и не привыкли к резким переменам.

17 апреля: убывающая Луна в Водолее — отличное время для заключения брака между молодыми влюбленными, а также людьми, перешагнувшими рубеж сорока лет.

21 апреля: под влиянием Овна и убывающей Луны брак принесет счастье амбициозным и независимым парам, которые не привыкли идти на поводу у окружения. На торжестве будут уместными неординарные свадебные наряды, а также веселая программа для гостей.

24 апреля: рост Луны в Тельце — прекрасное время для свадебного торжества. Пары в этот день находятся под покровительством Тельца, что сулит им быстрое развитие и обретение материальной независимости в скором времени.

Май

12 мая: парам, решившим заключить брак под влиянием убывающей Луны в Козероге, не грозят финансовые трудности и разногласия.

16 мая: убывающая Луна в Рыбах помогает парам укрепить отношения. В таких союзах часто рождается много детей, и супруги живут счастливо.

19 мая: влияние Овна позитивно из-за энергетики убывающей Луны. Бракосочетание подарит влюбленным счастье, если оба супруга сумеют находить позитив во всем, даже в небольших неурядицах.

26 мая: рост Луны в Раке — время для заключения союзов между целеустремленными и трудолюбивыми влюбленными. Счастье в личной жизни будет полным, если молодые как можно быстрее станут независимыми от родителей.

28 мая: под влиянием растущей Луны во Льве бракосочетание пройдет успешно. В этот день стоит играть свадьбу тем, кто хочет независимости и процветания, а также способен уступать второй половинке и помогать ей развиваться.

Июнь

2 июня: Луна растет в Весах, и этот день удачен для бракосочетания. Влюбленные могут привлечь счастье в личную жизнь, если откажутся от разногласий с родственниками.

4 июня: под влиянием Скорпиона самыми успешными будут союзы между увлеченными людьми. Пары, заключившие брак в этот день, смогут развиваться в личном бизнесе, а также достичь успеха в карьере.

6 июня: убывающая Луна в Стрельце. Этот день удачен для бракосочетания влюбленных, которые не сомневаются в своем выборе. Искренняя любовь и доверие рождают прекрасные и крепкие союзы.

18 июня: Луна в Тельце убывает, даря энергетику умиротворения и счастья. Свадьба пройдет успешно, особенно если провести скромное торжество.

19 июня: убывающая Луна в Близнецах — прекрасное время для заключения брака между зрелыми влюбленными, которые точно определились со своим выбором.

23 июня: рост Луны в Раке — противоречивое время, однако брак будет удачным для пар, которые ведут активный образ жизни и не грезят о тихом семейном счастье в четырех стенах.

25 июня: Луна во Льве — благоприятное время для бракосочетания уверенных и амбициозных пар, которые знают, чего хотят от жизни.

26, 27 июня: под влиянием растущей Луны в Деве пары обретут гармонию и научатся справляться с приступами ревности. К тому же созвездие наделяет мудростью, которая так необходима для укрепления любви.

Июль

2, 3 июля: рост Луны в Стрельце — прекрасное время для ответственных решений и новых начинаний. Молодожены будут счастливы в браке, если найдут общую цель, которая сплотит их союз.

4 июля: в этот день успешными будут союзы между людьми, увлеченными наукой. Влияние растущей Луны в Козероге позволит быстро встать на ноги и стать самостоятельными.

11 июля: убывающая Луна в Овне — время для бракосочетания между лидерами. Влияние созвездия позволит влюбленным отстаивать личные границы и не идти на поводу у советчиков. День идеален для тех, кто мечтает о самодостаточности.

18 июля: убывающая Луна в Близнецах дарит энергетику спокойного семейного счастья, которое будет разбавлено увлекательными приключениями.

24 июля: рост Луны в Деве способствует укреплению семьи. Под влиянием этого союза забота о любимых выходит на первый план, помогая избавляться от негативных эмоций и недоверия.

25 июля: влюбленные, заключившие брак в этот день, смогут быстро стать мудрыми, что позволит сохранить любовь и взаимопонимание на долгие годы.

30, 31 июля: растущая Луна в Стрельце дарит два позитивных дня. Заключенные в это время брачные союзы будут крепкими.

Август

1 августа: рост Луны в Козероге — время для ответственных пар, которые готовы к серьезному шагу. В этот день удача будет на стороне влюбленных, которые встречались длительное время и уже прошли проверку на прочность.

4 августа: убывающая Луна в Водолее скрепляет брачные узы, но влюбленным предстоит принимать ответственные решения, которые помогут им остаться вместе на долгие годы.

6 августа: бракосочетание под влиянием Рыб удачно для пар, которым не хватает чувственности и романтики в отношениях.

11 августа: влюбленные, мечтающие о крепкой семье и отсутствии материальных проблем, могут смело расписываться под влиянием зодиакального Тельца.

13 августа: несмотря на пугающее число, этот день благоприятен для свадьбы. Под влиянием Близнецов пары, определившиеся с дальнейшими планами на жизнь, могут смело сочетаться браком.

29 августа: рост Луны в Козероге астрологи называют самым благоприятным временем для бракосочетания. Семейное счастье будет полным, если в скором времени у пары появится потомство.

Сентябрь

1 сентября: в этот день астрологи рекомендуют заключать брак уравновешенным людям с флегматичным характером. Союзы, созданные под влиянием растущей Луны в Водолее, будут крепкими и полным взаимопонимания.

3 сентября: убывающая Луна в Рыбах — удачное время для свадьбы тех, кто преодолел все разногласия и уверен в своем выборе.

5 сентября: убывающая Луна в Овне сулит молодоженам прекрасный брак, не омраченный бытовыми проблемами и разногласиями с родственниками.

8 сентября: этот день подходит для решительных и амбициозных влюбленных, привыкших к самостоятельным решениям. Бракосочетание под влиянием убывающей Луны в Тельце подарит быстрое обретение материальной независимости.

10 сентября: Луна в Близнецах — отличное время для творческих союзов, которые не перестанут увлекаться идеями и смогут совмещать хобби с личной жизнью.

12 сентября: в этот день под влиянием убывающей Луны в Раке союзы будут крепкими, однако влюбленные должны понимать, что созвездие влияет на эмоции, поэтому придется справляться с импульсивностью.

15 сентября: спокойное свадебное торжество, проведенное в день, когда Луна пребывает во Льве, станет гарантией счастливой и спокойной семейной жизни.

19 сентября: рост Луны в Весах — отличное время для того, чтобы узаконить отношения. В этот день удача будет на стороне всех влюбленных.

22 сентября: рост Луны в Стрельце — время для пышных торжеств. Яркие и роскошные свадьбы запомнятся надолго.

24 сентября: творческие молодожены под влиянием зодиакального Козерога могут смело играть свадьбу, не боясь, что в будущем между ними возникнет недопонимание.

29 сентября: рост Луны в Рыбах подходит для бракосочетания людей, которые готовы перевести отношения на новый уровень и не боятся ответственности.

Октябрь

1 октября: рост Луны в Овне — время для смелых решений и перемен. Тем, кто решился заключить брак, в том числе и не в первый раз, удача обязательно улыбнется, а судьба подарит множество приятных сюрпризов.

9 октября: Луна в союзе с Раком — идеальное время как для скромных, так и для пышных торжеств.

13 октября: Луна в Деве стареет, однако для бракосочетаний это время идеально. Союзы будут крепкими и благополучными.

15 октября: в этот день брачные союзы удачно заключать людям, которые много времени проводят в разлуке. Под влиянием убывающей Луны в Весах будет проще пережидать разлуку и оставаться вместе невзирая на обстоятельства.

22, 23 октября: в эти дни энергетика растущей Луны в Козероге способствует созданию крепких семейных отношений, в которых не будет места изменам.

27 октября: рост Луны в Рыбах — прекрасное время для тех, кто мечтает о крепкой и дружной семье.

29 октября: рост Луны в Овне — время для смелых. В эти сутки брак заключают те, кто свободен от предрассудков и готов преодолевать препятствия на пути к счастью.

31 октября: Полнолуние в Тельце — довольно благоприятный день, однако астрологи рекомендуют заключать брак лишь тем, кто действительно созрел для создания семьи и способен жить самостоятельно.

Ноябрь

5, 6 ноября: бракосочетание под влиянием Луны в Раке принесет удачу. Влюбленные будут свободны от измен и предательства.

7 ноября: Луна убывает во Льве, и в эти сутки удача будет на стороне влюбленных, которые мечтают о семейном счастье без резких перемен.

12 ноября: Луна в Весах — благоприятное время для бракосочетания. В союзах, заключенных в этот день, любовь с годами будет лишь крепнуть.

17 ноября: рост Луны в Стрельце — время для активных людей, которые не желают спокойной жизни без приключений. Яркое торжество привлечет удачу и счастье влюбленным.

20, 21 ноября: рост Луны в Водолее помогает укреплять доверие и взаимопонимание. Супруги, сыгравшие свадьбу в этот день, будут всегда окружены верными друзьями, не способными на предательство.

26 ноября: Луна в Овне растет, усиливая чувства. В этот день самыми счастливыми парами станут те, кто уверен в своем выборе и мечтает о жизни, полной приключений.

28 ноября: бракосочетание под влиянием растущей Луны в Тельце сближает и помогает влюбленным справляться с любыми сложностями на протяжении всей совместной жизни.

Декабрь

3, 4 декабря: ночное светило убывает в Раке, что благоприятно для заключения союзов между людьми, которые хотят больше романтики в отношениях.

5 декабря: мягкая энергетика убывающей Луны в созвездии Льва благоприятствует союзам, в которых влюбленные не желают утрачивать страсть, но при этом мечтают о спокойном семейном счастье.

12 декабря: убывающая Луна в Скорпионе подарит влюбленным счастье без резких перемен.

17-19 декабря: рост Луны в Водолее — счастливое время, когда пары могут смело регистрировать брак и не бояться, что их жизнь кардинально изменится со сменой статуса.

24 декабря: в этот день самыми счастливыми будут пары, которые мечтают о яркой и интересной семейной жизни. В браке, заключенном под влиянием растущей Луны в Овне, позитивные приключения и отсутствие рутины будут обеспечены.

25, 26 декабря: рост Луны в Тельце дарит влюбленным счастье и гармонию. Брачные союзы, заключенные в эти дни, будут успешными и обеспеченными.

Счастье в семье во многом зависит от того, подходят ли партнеры друг другу. Благодаря точным расчетам влюбленные смогут узнать о том, насколько они совместимы, чтобы не ошибиться и счастливо прожить многие годы вместе.