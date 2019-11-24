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Савченко призвала украинцев засыпать депутатов землей: в Киеве прошла акция против рынка земли

Савченко призвала украинцев засыпать депутатов землей: в Киеве прошла акция против рынка земли
13:56 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины:По мнению Савченко, разрешение на открытие рынка земли противоречит Конституции.

Экс-нардеп и бывшая пленница Кремля Надежда Савченко, возглавила автомобильный пробег, который, в знак протеста против запуска рынка земли, проходил в Киеве. Об этом Савченко написала на своей страничке в Фейсбук. Также на ее страничке велась видеотранслация мероприятия.

Во время акции, Савченко, с помощью мегафона, призывала власти не открывать рынок земли без референдума. Кроме этого, она обратилась ко всем неравнодушным украинцам присоединиться к акции.

По мнению экс-депутатки, разрешение продавать землю противоречит Конституции Украины.

Рынок земли: лимиты будут пересмотрены

Надежда Савченко предложила присылать представителям парламента мешки с землей.

Как сообщалось ранее, Тимошенко обратилась в КСУ из-за законопроекта о рынке земли.

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Все по теме:

Рынок земли, Земельная реформа, Автопробег, Надежда Савченко.
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