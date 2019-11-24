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Гибель украинского моряка в Кельтском море: в МИД подтвердили информацию

Гибель украинского моряка в Кельтском море: в МИД подтвердили информацию
16:37 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:В МИД подтвердили гибель украинского моряка в Кельтском море.

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что консул установил контакт с судовладельцем и полицией в связи с гибелью украинского моряка в Кельтском море.

Об этом сообщил заместитель директора департамента - начальник управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич.

В частности, он подтвердил смерть украинского моряка на борту сухогруза в Кельтском море.

Во время шторма в Кельтском море погиб украинский моряк

"В связи с этим трагическим случаем консул немедленно установил контакт с судовладельцем, агентом судна, крюинговым агентством, а также полицией. Консул принимает необходимые в такой ситуации меры", - сообщил Кирилич.

Как сообщалось ранее, 22 ноября украинский моряк погиб в результате травмы, полученной во время шторма в Кельтском море.

В связи с инцидентом судно прервало рейс из Великобритании на Кубу и направилось в Брест.

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"Точная причина смертельного несчастного случая неизвестна, это может быть что угодно - от удара волны до падения или удара любым тяжелым предметом", - отметили в благотворительной организации "Фонд помощи морякам "Ассоль".

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Шторм, МИД, Василий Кирилич, Кельтское море.
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