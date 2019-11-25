У кого сегодня день ангела: значение имени и красивые поздравления

Новости Украины:Имя Иван происходит от древнеиудейского Иоанн и в переводе означает "помилованный Богом".

Имя Иван – самое русское имя. Во время Великой Отечественной войны немцы именно так называли всех русских. На латыни имя Иван читается как Айван. Во второй половине ХХ века мода на славянские имена распространилась в испаноязычных и португалоязычных странах, в этих странах помимо родных для них имен Хуан и Жан появились имена Иван и Эван.

У имени Иван множество аналогов в различных странах. Так, например, в Германии Ивана будут звать Иоганн, Йоханн, Ганс, в Италии – Джованни, Джанни, в Англии – Джон, во Франции – Жан, в Армении – Ованес, Оганес, в Испании – Хуан, в Сербии – Йован, в Финляндии, Эстонии, Швеции – Юхан, в Грузии – Вано, в Польше, Чехии, Нидерландах – Ян, у мусульман – Яхья (исламский пророк, соответствующий библейскому Иоанну Крестителю).

Для имени Иван существуют женские формы этого имени – Иоанна, Иванна. Существует ударение в имени Иван как на первый, так и на второй слоги.

Имя Жан (французский аналог имени Иван) дало в средневековой Англии такие формы имён как Джон, Джек, Джейк, Джекки. В современности эти все имена стали самостоятельными. Также от имени Жан было образовано много женских имен – Жанна, Джейн, Джин, Джанин, Жаннета. Все они также ведут свою самостоятельную жизнь. От имени Ян появились имена – Яна, Янина.

Иван – активный и волевой человек, отличающийся завидной быстротой реакции. По складу характера Ваня – холерик, поражающий окружающих своим взрывным характером.

На самом деле характер человека по имени Иван очень противоречив. В нем в одинаковой мере сочетаются слабость и сила, открытость и любовь схитрить, добродушие и коварство. Сложный характер обрекает Ивана на сложную жизнь, наполненную препятствиями и ухабами. Этот мужчина с честью выносит все испытания благодаря своей выносливости. К желаемой цели Иван идет спокойно и настойчиво, не сворачивая с прямого пути. Иногда в моменты, когда до желаемого осталось лишь протянуть руку, Иван внезапно отказывается от этого.

Мужчина с именем Иван обладает широкой, разносторонней натурой. При этом он сторонник сохранения обычаев. Ваня относится к тому числу мужчин, которые высоко ценятся среди других людей. Он открыт и отзывчив, не замедлит помочь.

Иван не наделен в должной мере интуицией. Он часто не может выбрать, сильно нервничает и в итоге совершает промах. Мужчина не обладает быстрым умом. Он может долго обдумывать одну проблему, не в состоянии быстро принимать решение.

Иван не приемлет компромиссов. Он обладает высокой нравственностью, очень предан близким. Если друзья допускают в общении с ним какой-либо нечестный поступок, то это очень ранит Ивана.

Среди увлечений Ивана обязательно присутствуют рыбалка и футбол. Кроме того, мужчина старается быть в курсе всех политических событий. Он всегда рад гостям и готов заводить новые знакомства.

Для Ивана нет ограничений в профессиях. С одинаковой вероятностью он может стать и мастером-лесорубом, и возвышенным поэтом, и смелым летчиком. Душа этого человека полностью открыта миру.

Хотя в трудолюбии Ивану не откажешь, он все-таки несколько тяжел на подъем. Для коллег он, как правило, "свой парень". Имея широкий круг интересов, Ивану под силу найти общий язык с каждым. Если он берется за дело, то, скорее всего, оно ему удастся.

Поздравления

Желаю всей душой, Иван,

Чтоб яркой жизнь твоя была,

Чтоб лезли денежки в карман,

И чтоб судьба к мечтам вела!

Люби, будь близкими любим,

Цени прекрасные мгновения,

Ведь каждый миг неповторим,

Бери от жизни наслаждение!

С праздником тебя, Иван!

Радости тебе, успехов.

Будь ты выше всех похвал.

Дам тебе чуть-чуть советов:

Будь веселым и счастливым,

Никогда не унывай.

Всё хорошее от жизни

Для себя ты забирай.

Пусть удача и здоровье

Не подводят никогда.

Пусть невзгоды и печали

Убегают навсегда.

Для тебя я желаю, Иван,

Бесконечного счастья по жизни,

Денег, золота полный карман,

Силы духа, добра, оптимизма.

Не сдаваться, стремиться вперед,

Добиваться намеченных целей,

Пусть удача огромная ждет,

Чтоб глаза твои счастьем блестели!

Кладезь ты добра и силы,

Оптимизма ты вулкан,

Водопад из креатива,

В общем, классный ты, Иван.

Будь лишь баловнем судьбы

И магнитом для удачи,

Будь счастливчиком по жизни,

С легкостью решай задачи.

В нужном месте я желаю

Появляться в нужный час,

Чтоб за хвост поймать фортуну

И уже не отпускать.

Будь мужчиной настоящим:

Ляг скорее на диван

И врубай футбол, пей пиво.

В общем, с праздником, Иван!

Я желаю без напряга

Гвозди в стену забивать

И носочки креативно

По квартире раскидать.

Принимай поздравленья, Иван!

Будь всегда на волне позитива,

Пусть развеется скуки туман,

Будь уверенным, смелым, красивым!

Победи сто невзгод, сто дорог,

Сто вершин покори, не робея,

Чтоб легко подытожить ты смог:

Я такой! Я смогу! Я сумею!

Для радости есть основанье,

Ведь отмечаем праздник твой,

Желаю тебе счастья, Ваня,

И в жизни управлять судьбой.

Какое, право, наслажденье,

Тебя сегодня поздравлять,

Иван, пускай всё невезенье,

Ты будешь вмиг одолевать.

Любовь пусть греет душу, Ваня,

А грусть бесследно улетит,

Здоровья крепкого желаю,

Нигде ничто пусть не болит.

Иван, прими ты наши поздравленья,

С тобой, Иван, мы, без сомненья,

Пойдем в огонь, пойдем мы в воду,

В грозу, в любую непогоду.

Ведь ты, Иван, пример мужчины,

Решенья ищешь, не причины.

Так будь решительным и сильным,

А вместе с тем будь позитивным.

Иван, дружище, с днем рождения!

Прими на счастье поздравок!

Тебе успеха мы желаем!

Чтоб было все по жизни ОК!

Хватай за хвост свою удачу,

И никогда не отпускай!

Желаем на Карибах дачу!

Любви! Живи и процветай!

Счастья, здоровья, любви и удачи

Я пожелаю тебе от души.

Так же хочу пожелать я в придачу,

Чтоб оставался всегда молодым.

Милый Иван, этот мой поздравок,

Я написал, для того, чтоб ты знал:

То, что таких, как тебя, мой дружок

Я никогда и нигде не встречал!

Иван не просто не дурак,

Решать вопросы он мастак.

Пол царства с девицей в придачу,

Гнедых коней еще на сдачу.

Умен, силен он, обаяшка,

Родился точно уж в рубашке.

Пусть жизнь подарит много счастья,

И не касаются ненастья.

Сегодня, уважаемый Иван,

Принимай пожеланий и подарков караван:

Мешок со смехом, в делах — успехов,

Все проблемы и невзгоды переехать,

Красавицу-жену, верную, как в старину,

Много лет медовых, деток здоровых,

Настроенья отличного, праздника необычного,

Зарплаты нескромной и счастья огромного!