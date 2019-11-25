Какой завтра праздник: обычаи традиции на 26 ноября

Новости Украины:26 ноября 2018 года почитается память святого Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского, жившего в IV-V веке.

Иоанн Златоуст является одним из самых высокообразованных святителей в православном мире. Многие люди обращаются к святому с просьбами о просветлении, легком усвоении знаний и навыков, помощи в учении, исцелении речевых дефектов и душевных болезней. 26 ноября 2019 года верующие смогут почтить святого Иоанна и обратиться к нему с важными просьбами.

Завтра он почитается как один из трех Вселенских святителей и учителей, находясь на одном уровне с Григорием Богословом и Василием Великим. Родился Иоанн на территории Антиохии в семье чиновника и получил хорошее образование. Достаточно рано он стал изучать Священное Писание, после чего осознал, что ему хочется принять христианство. Впоследствии, когда Иоанн стал иноком, его посчитали достойным кандидатом на должность епископа, но тот предпочел отказаться от сана и отправился в пустыню, где проводил время в постоянной молитве и размышлениях.

Несколько лет Иоанн посвятил созданию богословских книг, самыми известными из которых являются "Книги о девстве", "О провидении" и т.д. Иоанн был рукоположен в сан пресвитера, после чего он мог нести Слово Божие людям. В результате, Иоанн оказался превосходным проповедником и даже получил прозвище Златоуст от своей паствы. Известно, что в течение 20 лет примерно 2 раза в неделю Иоанн постоянно проповедовал в храме и также занимался написанием большого количества учений, бесед, похвал. В 397 году Иоанн становится патриархом в Константинополе, активно занимается совершенствованием деятельности священнослужителя.

26 ноября часто дули достаточно сильные ветры, которых крестьяне боялись. Они укрепляли постройки во дворе и верили в то, что стихия поражает только ленивых и злых людей. Верили в божество Мороза, который носил негативный оттенок. Представляли его как старика высокого роста с длинной бородой. Все, до чего дотрагивается мороз, моментально превращается в лед.

Приметы на погоду

Щедрым считается день 26 ноября и приметами на погоду.

Считается, что дождь в этот день в совокупности с предыдущими дождливыми буднями, сулит богатый и щедрый урожай в будущем году.

Такое же благо предсказывает иней, покрывший деревья в этот день.

В старину говорили, что любые осадки, падающие с неба 26 ноября, говорят о том, что за урожай будущего года переживать не стоит, в любом случае, уродится всё, что человек посадит в землю.

Потепление в ближайшие дни ожидалось, если после прерывистого ветра, дующего целый день, к вечеру устанавливалась тихая и спокойная погода.

Потепление сулило и громкое карканье ворон в этот день.

Обращали внимание по традиции и на печь: если угли в печи тлели ярко, то следовало ожидать ненастья в ближайшие дни.

Снежное ненастье предсказывали мерцающие звёзды, а дневная снежная буря, как правило, сулила ночью усиление морозов.

Если снег падал крупными хлопьями, то морозы следовало ожидать не крепкие и не сильные.

Мороз предсказывали и зайцы, если в этот день они массово бежали из леса.

Приметы дня о приближении стужи:

На лучине образуется много нагара;

Зайцы из леса убегают поближе к человеческому жилью;

Отчетливо виден на небосклоне Млечный путь;

Слышится шум леса.