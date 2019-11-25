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Ученые Украины и Израиля восстанавливают сотрудничество: начнут с истории и физики

Ученые Украины и Израиля восстанавливают сотрудничество: начнут с истории и физики
18:51 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: МОН

Новости Украины:Украинские и израильские ученые снова начинают совместные исследования в двусторонних научных проектах.

Украинские и израильские ученые будут проводить совместные исследования в области теоретической физики.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

"В 2020-м году стартуют 4 таких проекта. Их перечень был утвержден сегодня в Киеве во время первого заседания совместного украинско-израильского комитета по вопросам научно-технологического сотрудничества", - говорится в сообщении.

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Отмечается что совместные проекты рассчитаны на 2 года. Ученые будут проводить исследования в области теоретической физики и проблем общего культурного и исторического наследия. С украинской стороны в них примут участие ученые из 3 вузов - Харькова, Львова и Днепра, а также 1 научного учреждения НАН (Институт теоретической физики им. Н. Н. Боголюбова, г. Киев).

"Для нас сегодня очень важно восстановление двустороннего научного сотрудничества с Израилем, которое, к сожалению, прервалась в 2008-м. До того, за более 10 лет активного взаимодействия, наши ученые вместе внедрили 29 проектов. Сейчас мы начинаем сотрудничество с новой страницы. Сейчас на ней уже будут "написаны" 4 совместных проекта", - отметил первый заместитель министра образования и науки Украины Юрий Полюхович.

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Конкурс этих проектов был объявлен МОН Украины и Министерством науки и технологий Государства Израиль 1 ноября 2018 года. Прием заявок продолжался до 31 января 2019-го года. Приоритетами были прикладная математика, теоретическая физика и еврейское наследие. Всего на конкурс было подано 15 проектов.

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Украина, Израиль, История, Минобразования, Физика.
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