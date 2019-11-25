Под НАГС состоялась акция в поддержку Синькевич: юристы готовят иск в суд

Новости Украины:Синькевич пойдет в суд из-за результатов конкурса на должность главы Госкино.

Юристы, взявшиеся защищать кандидата на должность главы Госкино Юлию Синькевич, будут добиваться пересмотра решения Нацагентства по вопросам госслужбы и готовят иск в суд.

Как сообщает Украинская киноакадемия на странице в Facebook, к такому решению пришли в результате акции в поддержку кандидата на пост председателя Госкино Юлии Синькевич, состоявшейся в понедельник возле Нацагентства по вопросам государственной службы.

"По результатам переговоров с Александром Стародубцевым, председателем Национального агентства Украины по вопросам государственной службы, были приняты решения о таких шагах: направлены два запроса в Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы с просьбой предоставить сводную информацию о средних баллах и протокол заседания конкурсной комиссии; пока юристы Axon Partners, которые взялись за защиту Юлии Синькевич, готовят проект письма в Кабмин относительно ad hock разрешения ситуации (то есть предоставление полномочий пересмотреть конкретные результаты). Письмо будет направлено в ассоциации и общественные организации для подписания; юристы Axon Partners готовят иск в суд", - говорится в сообщении.

По состоянию на 25 ноября открытое письмо в поддержку Юлии Синькевич подписали около 2000 кинопрофессионалов.

В то же время Национальный союз кинематографистов Украины требует назвать имена ответственных за результаты конкурса на должность председателя Госкино. А также отменить решение комиссии Нацагентства по вопросам государственной службы, согласно которому единственная кандидатка на эту должность, генпродюсерка Одесского международного кинофестиваля Юлия Синькевич этот конкурс не прошла, говорится в заявлении НСКУ, обнародованном на его сайте и подписанном председателем Союза Олесем Янчуком.

"Дело не только в конкретном человеке, претендовавшем на должность и достойно прошедшем всю дистанцию испытаний. Не покидает ощущение полного абсурда самой системы отбора. На финишной прямой претендента ждут какие-то анонимные люди, которые "выставляют баллы" по никому не известным критериям. Да и сама формула "управление человеческими ресурсами" - кто-то может объяснить, что это такое? Выше названное агентство существует с 2011 года, и если они так пристально подбирают кадры, то пусть объяснят, почему среди наших государственных (и сейчас так же) столько малоквалифицированных и просто бездарных людей?", - возмущены в НСКУ некомпетентностью Нацагентства госслужбы.

В то же время Союз кинематографистов требует у руководства государства отменить результаты конкурса, а также обнародовать имена ответственных за эти результаты и критерии, по которым оценивали конкурсантов.

"От имени Национального союза кинематографистов Украины обращаемся к высшему руководству государства с категорическим требованием отменить абсурдное решение анонимных работников Национального агентства Украины по вопросам государственной службы в отношении Юлии Синькевич. Более того, требуем назвать имена тех, кто принимал подобное решение, а также критерии, по которым эти якобы драгоценные "человеческие ресурсы" определяют отбор кадров в государстве. Так же требуем анализа как кадрового состава Агентства, что на глазах превратилось в символ общегосударственного абсурда, так и самой их деятельности", - подчеркивается в заявлении.

Также в НСКУ предостерегают: "Если решать проблемы будут неквалифицированные, а в придачу еще и анонимные персонажи, которые работают "втемную" и ни за что не отвечают, Украину вообще и кинематограф в частности ждут еще более трудные времена".

Как сообщалось ранее, генеральная продюсер Одесского международного кинофестиваля Юлия Синькевич, которая осталась единственной кандидатом, прошедшая несколько этапов конкурсного отбора на должность председателя Госкино, не прошла 21 ноября собеседование в Национальном агентстве по вопросам государственной службы. После обнародования видео собеседования в НАГС оказалось, что кандидат "набрала недостаточное количество баллов по одной из компетенций".

Представители украинской киноиндустрии отреагировали на ситуацию и обнародовали 22 ноября открытое письмо на имя первых лиц государства в поддержку Синькевич, в котором выразили несогласие с заключениями НАГС. Они требуют пересмотреть результаты собеседования. В свою очередь, экс-председатель Госкино Филипп Ильенко в своем комментарии на Facebook назвал конкурс на должность председателя Госкино "фарсом", а ситуацию, в которой оказалось агентство, что уже более трех месяцев без руководителя, а с ним и украинское кино, "драматической и кризисной" .

25 ноября представители киноиндустрии провели акцию в поддержку Юлии Синькевич у здания Национального агентства Украины по вопросам государственной службы.