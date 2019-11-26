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Милованов о трудовых книжках: Я вообще не понимаю зачем они нужны

Милованов о трудовых книжках: Я вообще не понимаю зачем они нужны
19:23 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Милованов предлагает заменить трудовые книжки е-реестрами.

Вместо трудовых книжек можно использовать электронные реестры, куда вносить соответствующие записи.

Такое предложение обнародовал на странице в Facebook министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

"О книгах. Я вообще не понимаю зачем эти книги. В других странах я их не видел. Но вопрос шире - что делать с действующими регуляторными ограничениями и устаревшими советскими нормами. В 21 веке, в эпоху масштабной цифровизации, все можно решить путем создания простого электронного реестра", - отметил Милованов.

По его словам, "вместо книг - можно внести "должность" работника в имеющийся реестр".

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Потому что вся информация о трудовой деятельности еще с 2000 года - в единой базе данных, пояснил чиновник.

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В то же время, добавил Милованов, если трудовой стаж начался после 2000 г., то хранить трудовую вообще не нужно, поскольку эта информация уже содержится в базе, а "до 2000 - ок, возможно потребуется информация из книги при внесении в реестр".

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Все по теме:

Минэкономики, Тимофей Милованов, Цифровизация, Трудовые книги.
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