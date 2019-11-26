Скачать
Вторник, 26.11.2019
Глава СНБО о "нормандском саммите": Мир нужен не только Украине, но и Европе
Глава СНБО о "нормандском саммите": Мир нужен не только Украине, но и Европе
Посол ЕС о расследованиях против Порошенко: Никто не может быть выше закона
Посол ЕС прокомментировал расследования против Порошенко
Манчестер Сити 0:0 Шахтер: онлайн-трансляция матча (1-й тайм)
Манчестер Сити 0:0 Шахтер: онлайн-трансляция матча (1-й тайм)
Песня Вакарчука стала саундтреком к фильму Черный ворон
Песня Вакарчука стала саундтреком к фильму Черный ворон

Гончарук требует подключить все медучреждения к eHealth: установлен дедлайн

Гончарук требует подключить все медучреждения к eHealth: установлен дедлайн
22:26 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: КМУ

Новости Украины:Гончарук поручил до конца 2020 года подключить все медучреждения к eHealth.

Премьер-министр Алексей Гончарук поручил до 31 декабря 2020 года все медицинские учреждения подключить к электронной системе здравоохранения.

Соответствующее поручение он дал в ходе селекторного совещания по вопросам здравоохранения областным и Киевской городской госадминистрации, сообщает пресс-служба КМУ.

"Украинцы должны иметь полноценный доступ к гарантированным государством медицинским услугам. Уже год на уровне первичной помощи государство платит именно за медицинские услуги для граждан, а не за содержание больниц. Теперь по такому принципу будет финансироваться и специализированная помощь. И задача местных властей помочь учреждениям здравоохранения подготовиться к новому этапу реформы. Все заведения должны быть автономизированы и обеспечены компьютерами, ведь со второго квартала 2020 года они переходят на финансирование через договор с Национальной службой здоровья Украины", - сказал Гончарук.

Гончарук рассказал, сколько аптек присоединились к программе "Доступные лекарства"

Отмечается, что с 1 апреля 2020 начинаются изменения в финансировании учреждений, предоставляющих специализированную помощь, - это поликлиники и больницы. Для успешного старта изменений на уровне специализированной помощи и подписания договора с Национальной службой здоровья Украины заведения, которые предоставляют специализированную помощь, должны соответствовать требованиям НСЗУ, а именно: быть автономизированными, иметь компьютеры и подключиться к электронной системе здравоохранения.

В 2020 году в Украине в полном объеме заработает Программа медицинских гарантий, и на это в госбюджете заложено 72 млрд грн, что составляет почти 64% от общей суммы средств, выделенных на систему здравоохранения.

Глава НСЗУ уходит с должности

"В рамках подготовки к внедрению Программы медицинских гарантий уже автономизировано около 73% заведений, предоставляющих специализированную медицинскую помощь. Больше всего таких заведений в Полтавской (98,59%), Винницкой (97,69%), Харьковской (93,64%), Одесской (90,53%) и Сумской (90,22%) областях. Компьютеризировано лишь 33% специализированных учреждений. Области-лидеры - Полтавская (66,02%), Черниговская (56,38%) и Львовская (56,10%)", - сказала министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

О результатах работы руководители облгосадминистраций должны отчитаться правительству до 31 декабря 2019 года.

"То это опасно, то в Украине недостаточно вакцин": Гончарук развеял популярные мифы о прививках

В то же время на селекторном совещании отмечалось, что именно местные власти, как владелец медицинского учреждения, должны выделять средства на ремонт больницы, закупать новейшее медицинское диагностическое оборудование, позаботиться об обеспечении заведения медицинскими кадрами и т.п.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Минздрав, Кабмин, Алексей Гончарук, eHealth.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Медики назвали причины употреблять чернослив каждый день
02 В Украине появятся монеты нового номинала и обновленные банкноты
03 Таблетки не нужны: действенный способ нормализовать давление
04 В Украине снизят цены на газ для населения
05 Итоги дня 25 ноября: видеообращение Зеленского и ответ Нафтогаза
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Уголовное дело против Федины: в &quot;ЕС&quot; говорят о политических мотивах
Уголовное дело против Федины: в "ЕС" говорят о политических мотивах
В Албании растет количество жертв землетрясения
В Албании растет количество жертв землетрясения
Милованов о трудовых книжках: Я вообще не понимаю зачем они нужны
Милованов о трудовых книжках: Я вообще не понимаю зачем они
Умер легендарный музыкант, бас-гитарист группы The Doors
Умер легендарный музыкант, бас-гитарист группы The Doors
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь