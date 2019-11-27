Заключенные будут получать деньги на профессиональную правовую помощь

Новости Украины:Соответствующее решение было принято сегодня за заседании Кабмина.

Лишенные личной свободы граждане отныне смогут ежегодно получать средства для предоставления им профессиональной правовой помощи

Соответствующее решение о внесении изменений в порядок использования средств на указанные цели принял на заседании Кабинет министров, сообщает правительственная пресс-служба.

Таким образом, выплата средств для оказания профессиональной юридической помощи теперь может осуществляться ежегодно в течение лишения человека личной свободы, в случае повторного обращения о предоставлении такой помощи как лично, так и через члена семьи, близкого родственника или законного представителя такого лица, а также при наличии в государственном бюджете средств, предусмотренных на такие выплаты.

Как сообщалось ранее, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявляет, что задолженность по оплате листов временной нетрудоспособности для работников составляет уже более 1 млрд грн.