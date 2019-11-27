Новости Украины:В Ассоциации еврейских организаций и общин Украины опровергли результаты недавнего исследования об антисемитизме в странах Европы.

Уровень антисемитизма в Украине один из самых низких в мире и в Европе в частности.

Об этом во время дискуссии на тему "Растет ли в Украине уровень антисемитизма?" сообщил исполнительный сопрезидент Ассоциации еврейских организаций и общин Украины, исполнительный вице-президент Конгресса нацобщин Украины Иосиф Зисельс.

"Украина – это страна с одним из наименьших уровней проявления антисемитизма и в мире, и в Европе", - заявил Зисельс.

Этим заявлением он опроверг исследования организации Anti-Defamation League, по утверждению которой Украина заняла второе место в среди стран Европы по уровню антисемитизма.

Зисельс отметил, что в течение трех лет не было ни единого нападения на почве антисемитизма. Для сравнения он привел западноевропейские страны вроде Германии, Франции, Бельгии и Великобритании, где ежегодно фиксируется 50-70 подобных нападений.

Эксперт напомнил, что пик проявлений ксенофобии в Украине пришелся на 2005-2007 года, когда происходило до 8 физических нападений за год.

Приводя статистические данные, Зисельс напомнил, что в 2017 году зафиксировано 24 случая вандализма на почве антисемитизма, в 2018 таких случаев было 12. Что же касается недавнего инцидента с памятником Шолом Алейхема, то это был 11-й случай за весь 2019 год.

"И это минимальный уровень за два-три десятилетия, на протяжении которых мы этим занимаемся", - отметил он.

Комментируя данные исследования Anti-Defamation League, Зисельс отметил, что организация использует устаревшую методику, которую применяет в странах с разной идентичностью. Потому, по его словам, граждане разных стран по-разному воспринимают вопросы организации.

"Это просто абсурдные результаты, которые интерпретируются неправильно вместо того, чтобы очень тщательно это изучить и увидеть то, что видим мы уже много лет - что уровень (антисемитизма в Украине – Ред.) очень низкий", - резюмировал эксперт.