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Аттестация и Офис генпрокурора: Рябошапка презентовал план развития органов прокуратуры

Аттестация и Офис генпрокурора: Рябошапка презентовал план развития органов прокуратуры
17:21 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Рябошапка надеется, что Офис генерального прокурора заработает с 1 января следующего года.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка презентовал в комитете Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности план развития органов прокуратуры.

"В конце декабря этого года закончится аттестация прокуроров в ГПУ, будет введена система оценки работы прокуроров. С 1 января мы планируем, что будет работать уже Офис генерального прокурора, а также обновлённый тренинговый центр", - сообщил Рябошапка в среду во время презентации проекта развития органов прокуратуры на комитете Верховной Рады.

Аттестация прокуроров региональных прокуратур, по словам руководителя Генпрокуратуры, продлится до средины 2020 года, в местных же управлениях этот процесс планируется закончить до сентября следующего года.

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"До декабря 2020 года мы надеемся полностью внедрить электронную систему уголовного судопроизводства во всех органах уголовной юстиции", - добавил Рябошапка.

Напомним, Рябошапка прогнозирует завершение инвентаризации материалов дел Майдана до 29 ноября.

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Верховная Рада, ГПУ, Руслан Рябошапка, аттестация, Офис Генпрокурора.
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