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Криклий: В Украину может зайти иностранный инвестор и купить самолеты Ан

Криклий: В Украину может зайти иностранный инвестор и купить самолеты Ан
15:55 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:В Мининфраструктуры не раскрыли деталей заявив, что пока нет никаких конкретных предложений кроме устных.

Иностранная компания рассматривает возможность захода на украинский рынок внутренних авиаперевозок в комплексе с покупкой самолетов авиапроизводителя "Антонова".

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Иностранные компании хотят зайти на внутренние перевозки, что очень странно. Ведь они менее доходные, чем международные. Этот вариант они рассматривают в комплексе с покупкой самолетов нашего производителя - "Антонова". Но давайте дождемся конкретных вещей, потому что пока это идея на словах, которую озвучивает инвестор", - сказал он.

Украина готова либерализировать автомобильные перевозки с Турцией с 2020 года

При этом Криклий подчеркнул, что "Ан" может летать только внутри страны.

"Причина в том, что у него нет летного признания в Европе. Его и не будет, потому что это - конкуренция. Также у "Ан" нет разветвленной сети представительств, которая необходима для ремонта и поддержания самолетов. Сейчас "Антонов" не сможет это сделать", - сказал он.

Напомним, украина показывает хорошую динамику развития авиации среди стран Европы.

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Инвестиции, Антонов, Владислав Криклий, Самолеты Ан.
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