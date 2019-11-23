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Украинская авиация: Криклий похвастался хорошей динамикой

Украинская авиация: Криклий похвастался хорошей динамикой
11:18 Сегодня Телеграф УНН Фото: Facebook

Новости Украины:По словам Криклия, аэропорт "Львов" за год нарастил пассажиропоток на 25%.

Украина показывает хорошую динамику развития авиации среди стран Европы. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в Facebook.

"Украина демонстрирует один из самых высоких показателей динамики развития авиации среди стран Европы", - отметил Криклий.

Как пример министр привел статистику по аэропорту "Львов", что за этот год принял уже 2 млн пассажиров - рост за год составил более 25%.

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Добавим, по данным Украэроруха, по объемам воздушного движения за 10 месяцев этого года Украина не достигла уровня самого успешного для предприятия 2013 года: положительная динамика наблюдается только на международных рейсах, основное падение - по транзитным потокам.

Как сообщалось ранее, министерство инфраструктуры поддерживает земельную реформу и планирует обеспечивать качественное железнодорожное и автомобильное сообщение для аграриев.

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Все по теме:

Мининфраструктуры, Авиация, Владислав Криклий, Аэропорт Львова.
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