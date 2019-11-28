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Украинцы поддерживают идею о снятии неприкосновенности с Порошенко

Украинцы поддерживают идею о снятии неприкосновенности с Порошенко
16:02 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:Социологи обнародовали цифры согласно которым снятие неприкосновенности с экс-президента поддерживают 74% украинцев.

Свыше 70% украинцев согласны с инициативой о снятии неприкосновенности с пятого президента Украины Петра Порошенко. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного  КМИС.

Реакцией общества на заявление главы президентской партии "Слуга народа" Корниенко о том, что депутаты готовы поддержать снятие неприкосновенности с Порршенко стало то, что украинцы в своем большинстве поддерживают такое решение. За снятие неприкосновенности с экс-президента проголосовали 74% опрошенных, против - 21%.

Опрос проводился с 22 по 25 ноября методом телефонного интервью. В ходе проведения интервью было опрошено 1500 респондентов в возрасте от 18 лет. В опросе не принимали участие оккупированные регионы Донецкой и Луганской областей и АР Крым.

Корниенко: Не все нардепы фракции "Слуга народа" являются членами партии

Напомним, Партия "Слуга народа" намерена голосовать за снятие неприкосновенность с пятого президента Украины Петра Порошенко.

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Петр Порошенко, КМИС, Соцопрос, Слуга народа, Снятие неприкосновенности.
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