Украинцы поддерживают идею о снятии неприкосновенности с Порошенко

Новости Украины:Социологи обнародовали цифры согласно которым снятие неприкосновенности с экс-президента поддерживают 74% украинцев.

Свыше 70% украинцев согласны с инициативой о снятии неприкосновенности с пятого президента Украины Петра Порошенко. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного КМИС.

Реакцией общества на заявление главы президентской партии "Слуга народа" Корниенко о том, что депутаты готовы поддержать снятие неприкосновенности с Порршенко стало то, что украинцы в своем большинстве поддерживают такое решение. За снятие неприкосновенности с экс-президента проголосовали 74% опрошенных, против - 21%.

Опрос проводился с 22 по 25 ноября методом телефонного интервью. В ходе проведения интервью было опрошено 1500 респондентов в возрасте от 18 лет. В опросе не принимали участие оккупированные регионы Донецкой и Луганской областей и АР Крым.

Напомним, Партия "Слуга народа" намерена голосовать за снятие неприкосновенность с пятого президента Украины Петра Порошенко.