Решение не в пользу Пашинского: суд оставил экс-нардепа в СИЗО

Новости Украины:Печерский районный суд Киева продлил арест экс-нардепу Сергею Пашинскому до 29 января 2020 года.

Судья Печерского районного суда Киева Алексей Соколов отказался отдать на поруки бывшего народного депутата Сергея Пашинского и продлил содержание под стражей еще на 60 суток - до 29 января 2020 года.

Судья удовлетворил ходатайство прокуроров Генеральной прокуратуры о продлении содержания Пашинского под стражей.

Таким образом, Пашинский будет находиться в СИЗО как минимум до 29 января, если апелляционная инстанция не отменит это постановление.

Суд отказал в удовлетворении ходатайства ряду лиц о взятии Пашинского на поруки.

Пашинский и его адвокаты заявили, что будут подавать апелляционную жалобу на сегодняшнее постановление суда.

7 октября Печерский райсуд Киева постановил взять Пашинского под стражу до 4 декабря. Пашинского подозревают в причинении гражданину Вячеславу Химикусу тяжкого телесного повреждения (ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса). Ему грозит наказание от 5 до 8 лет лишения свободы.

Конфликт между Пашинским и жителем Васильковщины Химикусом, в результате которого Пашинский применил огнестрельное оружие и ранил безоружного Химикуса в ногу, возник 31 декабря 2016 года.

После этого дело по этому конфликту несколько раз то закрывали, то снова возобновляли, последний раз - в сентябре.

Также в отношении Химикуса открывали производства по подозрению в попытке нападения на народного депутата.

18 октября коллегия судей Киевского апелляционного суда оставила в силе решение Печерского райсуда об избрании Пашинскому меры пресечения в виде содержания под стражей.

27 ноября генеральный прокурор Руслан Рябошапка не исключал открытия новых уголовных производств, в которых будет фигурировать Пашинский.

Сегодня, 29 ноября, на заседании суда около 10 человек заявили о готовности взять на поруки Пашинского. Среди них народный депутат Виктория Сюмар, экс-секретарь СНБО Александр Турчинов, бывший министр молодежи и спорта Дмитрий Булатов, а также народные депутаты восьмого созыва.