Скачать
Пятница, 29.11.2019
В "Слуге народа" призывают голосовать за перевод команды следователей по делам Майдана в ГБР (Видео)
В "Слуге народа" призывают голосовать за перевод команды следователей по делам Майдана в ГБР (Видео)
Зеленский: Каждый коррупционер должен понести наказание
Зеленский: Каждый коррупционер должен понести наказание
Определен лучший игрок Серии А в ноябре
Определен лучший игрок Серии А в ноябре
Ms. Summer International 2019: в конкурсе победила украинка (Фото)
Ms. Summer International 2019: в конкурсе победила украинка (Фото)

Зеленский: Каждый коррупционер должен понести наказание

Зеленский: Каждый коррупционер должен понести наказание
17:54 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Владимир Зеленский пожелал работникам прокуратуры каждый день появляться в "громких новостях".

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что каждый коррупционер в Украине должен понести наказание, независимо от фамилии, должности и сферы деятельности.

"Еще один приоритет – это коррупционные преступления. Каждый коррупционер должен понести ответственность независимо от фамилии, понимаем, о ком мы, должности и сферы деятельности. Будьте уверены, я, как президент Украины, являюсь вашим союзником в этой нелегкой борьбе", - сказал он, выступая в пятницу на торжественном мероприятии по случаю Дня работников прокуратуры.

Зеленский пожелал работникам прокуратуры каждый день появляться в "громких новостях, где будут фигурировать цифры 5, 10, 15, 20, 50, но это будут не суммы каких-то взяток, а годы, которые благодаря вашей профессиональной работе получили преступники и коррупционеры".

В "Слуге народа" призывают голосовать за перевод команды следователей по делам Майдана в ГБР (Видео)

Кроме того Владимир Зеленский отметил, что генеральный прокурор Руслан Рябошапка и его команда должна навсегда изменить негативное восприятие в обществе работников прокуратуры.

"Должны признать, что эти годы слово "прокурор", к сожалению, приобрело в Украине негативное, практически нецензурное значение. У обычных людей слово "прокурор" интересуется не с верховенством права или законностью, а с дорогими авто, виллами, яхтами и драгоценностями", - сказал он, выступая в пятницу на торжественном мероприятии по случаю Дня работников прокуратуры.

У Порошенко предупредили об опасности любых скидок на газ от РФ

Зеленский подчеркнул, что стратегическая задача генерального прокурора и его команды – изменить эту ситуацию раз и навсегда. "Уверен, что именно вам это под силу. И этот процесс уже начался. По моему личному мнению, впервые за годы независимости происходит не имитация реформы, а действительно реальные изменения, которые касаются всех уровней прокуратуры", - считает он.

Президент указал, что прокуроры уже прошли два непростых этапа аттестации и подтвердили свои способности и навыки. "Я искренне желаю каждому из вас достойно пройти завершающий этап аттестации и доказать свою добропорядочность, профессиональную компетентность и этику. И тогда Украина, наконец, получит справедливую, ориентированную на общество прокуратуру, которая будет примером для всех других органов правопорядка", - сказал он.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Прокуратура, Президент Украины, Владимир Зеленский, Президент Зеленский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Итоги дня 28 ноября: Зеленский и Меркель, новые главы семи РГА, уход Зеркаль
02 Грозы и мокрый снег: чем "порадует" нас конец ноября
03 Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 30 ноября
04 Семь голов и удаление: Динамо и Мальме провели огненный матч в Лиге Европы (Видео)
05 Маникюр 2019-2020: ведущие тренды нового сезона для дизайна ногтей (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Осенью Украина получила от США военной помощи на десятки миллионов долларов
Осенью Украина получила от США военной помощи на десятки миллионов долларов
НАТО существенно увеличивает расходы на оборону
НАТО существенно увеличивает расходы на оборону
Грозы и мокрый снег: чем &quot;порадует&quot; нас конец ноября
Грозы и мокрый снег: чем "порадует" нас конец ноября
Самая сексуальная личность планеты отказалась от откровенных снимков (Фото)
Самая сексуальная личность планеты отказалась от откровенных снимков (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь