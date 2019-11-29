Зеленский: Каждый коррупционер должен понести наказание

Новости Украины:Владимир Зеленский пожелал работникам прокуратуры каждый день появляться в "громких новостях".

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что каждый коррупционер в Украине должен понести наказание, независимо от фамилии, должности и сферы деятельности.

"Еще один приоритет – это коррупционные преступления. Каждый коррупционер должен понести ответственность независимо от фамилии, понимаем, о ком мы, должности и сферы деятельности. Будьте уверены, я, как президент Украины, являюсь вашим союзником в этой нелегкой борьбе", - сказал он, выступая в пятницу на торжественном мероприятии по случаю Дня работников прокуратуры.

Зеленский пожелал работникам прокуратуры каждый день появляться в "громких новостях, где будут фигурировать цифры 5, 10, 15, 20, 50, но это будут не суммы каких-то взяток, а годы, которые благодаря вашей профессиональной работе получили преступники и коррупционеры".

Кроме того Владимир Зеленский отметил, что генеральный прокурор Руслан Рябошапка и его команда должна навсегда изменить негативное восприятие в обществе работников прокуратуры.

"Должны признать, что эти годы слово "прокурор", к сожалению, приобрело в Украине негативное, практически нецензурное значение. У обычных людей слово "прокурор" интересуется не с верховенством права или законностью, а с дорогими авто, виллами, яхтами и драгоценностями", - сказал он, выступая в пятницу на торжественном мероприятии по случаю Дня работников прокуратуры.

Зеленский подчеркнул, что стратегическая задача генерального прокурора и его команды – изменить эту ситуацию раз и навсегда. "Уверен, что именно вам это под силу. И этот процесс уже начался. По моему личному мнению, впервые за годы независимости происходит не имитация реформы, а действительно реальные изменения, которые касаются всех уровней прокуратуры", - считает он.

Президент указал, что прокуроры уже прошли два непростых этапа аттестации и подтвердили свои способности и навыки. "Я искренне желаю каждому из вас достойно пройти завершающий этап аттестации и доказать свою добропорядочность, профессиональную компетентность и этику. И тогда Украина, наконец, получит справедливую, ориентированную на общество прокуратуру, которая будет примером для всех других органов правопорядка", - сказал он.